Вакарчук дал концерт для ВСУ на Луганщине17.05.2022 17:00
Украинский певец, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук под обстрелами отправился на Луганщину и дал тайный концерт для бойцов ВСУ. Об этом говорится в сюжете ТСН . "Такие выступления, которые ... подробнее →
Бойченко призвал жителей Мариуполя не возвращаться в город17.05.2022 15:00
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал выехавших жителей не возвращаться в город и не верить обещаниям оккупантов относительно компенсаций за разрушенное жилье. Об этом он заявил в эфире информационного ... подробнее →
Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?17.05.2022 13:00
Російські війська руйнують архітектуру українських міст, стріляють по церквах і театрах, спалюють книжки і викрадають картини з музеїв. Ці військові злочини вони чинять, щоб знищити українську ... подробнее →
В Пентагоне назвали количество российских войск в Украине17.05.2022 11:00
Российские оккупационные войска разместили на территории Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Эти войска сгруппированы на восточном, центральном, западном и южном направлениях. Самая ... подробнее →
У пошуках пального. Що відбувається на заправках?17.05.2022 10:00
Сьогодні українські водії проходять справжній квест, щоб заправити авто пальним. Більшість заправок зачинені, а ті, що мають бензин, продають його по 10-20 літрів в одні руки. Подекуди ціна сягає ... подробнее →
16 мая на Донбассе отбиты 11 атак врага17.05.2022 09:00
16 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС. Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов ... подробнее →
С Азовстали эвакуированы 264 защитника Мариуполя17.05.2022 08:00
В понедельник, 16 мая, с территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе вывезли 264 украинских военных. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр. "С Азовстали в медицинское ... подробнее →
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