Чорний шоколад позбавить набряків

27.02.2017 08:05

Дослідження проводили італійські науковці. Вони перевірили це у ще одному дослідженні серед пацієнтів із захворюванням периферичних артерій, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на британське видання The Daily Mail. Під час хвороби зменшується приплив крові, що викликає біль та втому в ногах або стегнах при ходьбі.



В експеременті брали участь 20 учасників, з яких 14 чоловіків і 6 жінок у віці від 60 до 78 покращили свою здатність ходити без сторонньої допомоги після вживання темного шоколаду.

Вживання однієї плитки чорного шоколаду може допомогти пацієнтам, що мають проблеми з артеріями на ногах.



Так, пенсіонерів випробовували на біговій доріжці один раз вранці і знову після вживання 40-грамової плитки темного або молочного шоколаду.



Після темного шоколаду вони проходили в середньому на 39 футів далі і на 17 секунд довше, аніж раніше за день. Після вживання молочного — не було жодних покращень.



Дослідники стверджують, що знайдені в какао поліфеноли покращують кровообіг. Темний шоколад містить 85% какао, багатих на поліфеноли. У молочному ж шоколаді їх вміст на 30% менший.



Наразі, за словами науковців, аби підтвердити позитивні зміни в організмі, потрібне масштабне дослідження.



«Покращення, які ми побачили, були незначними. Проте вигода від чорного шоколаду є доволі відчутною для якості життя цих пацієнтів», — зазначив співавтор теорії доктор Лоренцо Лоффредо.

Источник: zdorovia.com.ua