Все рубрики раздела
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
Чорний шоколад позбавить набряків
Дослідження проводили італійські науковці. Вони перевірили це у ще одному дослідженні серед пацієнтів із захворюванням периферичних артерій, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на британське видання The Daily Mail. Під час хвороби зменшується приплив крові, що викликає біль та втому в ногах або стегнах при ходьбі.
В експеременті брали участь 20 учасників, з яких 14 чоловіків і 6 жінок у віці від 60 до 78 покращили свою здатність ходити без сторонньої допомоги після вживання темного шоколаду.
Вживання однієї плитки чорного шоколаду може допомогти пацієнтам, що мають проблеми з артеріями на ногах.
Так, пенсіонерів випробовували на біговій доріжці один раз вранці і знову після вживання 40-грамової плитки темного або молочного шоколаду.
Після темного шоколаду вони проходили в середньому на 39 футів далі і на 17 секунд довше, аніж раніше за день. Після вживання молочного — не було жодних покращень.
Дослідники стверджують, що знайдені в какао поліфеноли покращують кровообіг. Темний шоколад містить 85% какао, багатих на поліфеноли. У молочному ж шоколаді їх вміст на 30% менший.
Наразі, за словами науковців, аби підтвердити позитивні зміни в організмі, потрібне масштабне дослідження.
«Покращення, які ми побачили, були незначними. Проте вигода від чорного шоколаду є доволі відчутною для якості життя цих пацієнтів», — зазначив співавтор теорії доктор Лоренцо Лоффредо.
Источник: zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, шоколад
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Регионалы лишаются женщин
- «Стена правды» у ног Ильича
- В Ясиноватой народный депутат устроил потасовку
- Глаза предупреждают о болезнях! 8 сигналов на которые стоит обратить внимание
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- НБУ введет санкции против российских банков13:11
- Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине12:48
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- В Украине изменили правила техосмотра автомобилей12:10
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше11:30
- Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард11:10
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича