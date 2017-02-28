Все рубрики раздела
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак
Как сообщает на своей странице в Фейсбук министр экологии Украины Остап Семерак, недавно комиссия Минприроды завершила комплексную проверку деятельности Государственной экологической инспекции Украины за период с июня 2015 года по январь 2017 года.
По результатам проверки составлены и подписаны акты проверки, которые свидетельствуют о ряде серьезных нарушений природоохранного законодательства.
«Я ознакомился с актами проверки и у меня пока что складывается впечатление, что за этот период в ГЭИ вместо того, занятия охраной окружающей среды, планомерно выстраивалась КОРРУПЦИОННАЯ ПИРАМИДА, задача которой - давление на бизнес, вымогательства и получения взяток»,- пишет министр.
Уже 21 февраля все материалы проверки будут представлены на Коллегии Минприроды и параллельно переданы в правоохранительные органы.
В то же время перед Правительством Украины будет инициировано увольнение с должности руководителя ГЭИ Заики Андрея Николаевича.
«Это моя принципиальная позиция, и я рассчитываю на поддержку Правительства, коалиции, общественности, каждого бизнесмена, которого «доила» ГЭИ и каждого гражданина, ибо от экологических проблем страдает каждый из нас.
Знаю, что просто не будет. Поскольку этот коррупционный спрут бьется в агонии, но не отступает. Сейчас будут использованы все инструменты для дискредитации нашей работы – от информационного киллерства, черного пиара до провокаций и возможных правонарушений.
Не скажу, что к этому можно привыкнуть, но за последние 10 месяцев я уже сколько всего про себя прочитал, что, думаю, и это переживем. Значит, все-таки наступаем на чьи-то больные мозоли.
И вместо выводов немного фото с «тяжкого» природоохранного жизни Госэкоинспекции Украины. Эта респектабельная яхта не в Монако, а всего лишь передвижная лаборатория Госэкоинспекции в Черном море. Правда, неизвестно сколько раз она выполняла свои прямые функции, а вот местом для релакса сильных мира сего, которые шумно там постоянно отдыхали – подтвержденный факт. Что же ребята, видно, устали «охранять окружающую среду». Иронизирую. На самом деле, это жлобство и работа для правоохранительных органов»,- заявляет Семерак.
Напомним, что в декабре прошлого года Заика, согласно процедуре, направил в Министерство экологии и природных ресурсов Украины обращение о согласовании увольнения Богдана Гнатюка с должности главы Государственной экологической инспекции в Житомирской области - главного государственного инспектора по охране окружающей среды Житомирской области. Кроме того, Заика предоставил заявление Гнатюка с просьбой его уволить.
Вместе с тем, сам Гнатюк направил в ведомство заявление с просьбой считать его заявление на увольнение не поданым и таким, что не соответствует его волеизъявлению. Также Гнатюк сообщил о злоупотреблении служебным положением Заикой поскольку, по словам Гнатюка, заявление на увольнение он написал под психологическим давление Заики.
В результате Кабмин поручил министру экологии Остапу Семераку провести служебное расследование в отношении Заики.
Это не единственный в Украине случай. Так, у мариупольской общественности возникали вопросы к главе местной эко инспекции Григорию Зубу. Азовская морская экологическая инспекция располагается в Геническе, и на ухудшение экологической ситуации в Мариуполе ведомство не реагирует. Общественность требовала отставки Григория Зуба и возвращение офиса в Мариуполь. Активисты и депутаты городского совета сообщали, что на некачественную работу руководителя экологической инспекции поступали жалобы, как от сотрудников, оставшихся в городе, так и от общественности. Депутат городского совета Максим Бородин отметил, что бездеятельность Григория Зуба привела к тому, что спецоборудование инспекции в Мариуполе не прошло госповерку. Кроме того, у общественности вызывает недоумение, почему руководитель инспекции, занимающий должность с 2011 года, до сих пор не прошел проверку согласно закону об очищении власти. При том, что проверку прошли абсолютно все ведущие специалисты и начальники отделов Азовской инспекции.
Источник mariupol.tv
Теги: Донбасс, коррупция, экология
- Пять субботних откровений Порошенко: (ВИДЕО)
- Украина побила рекорд по коррупции. Оставила за спиной все европейские страны
- Китайські бізнесмени не розуміють, чому не розстрілюють українських чиновників-корупціонерів
- Саакашвили назвал три главных проблемы Украины
- Дипломат сказал, что разрушает страну больше, чем российские танки
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- НБУ введет санкции против российских банков13:11
- Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине12:48
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- В Украине изменили правила техосмотра автомобилей12:10
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше11:30
- Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард11:10
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича