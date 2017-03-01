Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО

01.03.2017 08:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО

Журналіст та блогер Денис Казанський тонко прокоментував заяву міністра Арсена Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО.
Про це він написав у себе на сторінці у фейсбук.
"Міністр Аваков просить надзвичайні повноваження для розгону блокади ОРДЛО.
"Я звертаюся до народних депутатів: шановні колеги, відсиджуватися вже треба закінчувати, давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви не хочете такого закону? Такого закону немає і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законів, які є, і давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію" - каже Аваков.
Дуже шкода, що навесні 2014 року, коли в Донецьку та Луганську ще не було російських військ, а були місцеві наркомани з бітами та обрізами на барикадах з покришок та мотолоху, міністр Аваков не демонстрував такої рішочості.
Можливо тоді б зараз не було ніяких ОРДЛО, і не було б жодної потреби щось блокувати." - підсумував Казанський.

Источник newkozak



Теги: Донбасс, блокада, комментарий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх