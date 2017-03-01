Кому грозит старческое слабоумие?

01.03.2017 14:40

Владимир Михайлович Бехтерев — русский академик, психиатр, невропатолог, всю свою жизнь посвятил жизнь изучению мозга. Великий Бехтерев как-то сказал, что «великое счастье умереть, не растеряв разум на дорогах жизни, будет дано лишь 20% людей».

Остальные 80% людей к старости, увы, превратятся в злых или наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных внуков и взрослых детей.

80% — это значительно больше, чем число тех, кому по бездушной статистике суждено заболеть раком, болезнью Паркинсона или слечь в старости от хрупкости костей. Для того, чтобы войти в будущем в счастливые 20%, постараться придется уже сейчас.

Известный советский поэт Заболоцкий вывел универсальный рецепт здоровой жизни, который, помнится, заставляли заучивать наизусть всех учеников средней школы. Да-да, то самое четверостишие:

«Не позволяй душе лениться,

чтоб в ступе воду не толочь,

душа обязана трудиться и день, и ночь,

и день, и ночь».

На деле с годами начинают лениться практически все. Парадокс — мы много работаем в юности, чтобы не иметь проблем в старости. А получается наоборот. *Чем больше мы успокаиваемся и расслабляемся, тем больший вред приносим себе.*

Уровень запросов сводится к банальному набору: «вкусно поесть — вдоволь поспать». Исчезают заботы о хлебе насущном. Интеллектуальная работа сводится к разгадыванию кроссвордов.

Зато непомерно возрастает уровень требований и претензий к жизни и к окружающим: «Я-то трудностей хлебнул, теперь ты покрутись!»

Давит груз прошлого, а ведь оно не всегда бывает простым.

Возрастает категоричность и процент ценочных суждений.

Раздражение от непонимания чего-то выливается в отторжение действительности.

Человек, сам того не замечая, глупеет, а то и вовсе превращается в самодура, увеличивая пропасть между собой и окружающим миром.

Становится враждебным, глухим и слепым к зову близких.

Теряет физическую и интеллектуальную форму.Страдает память, способности к мышлению. И постепенно человек отдаляется от реального мира, создавая свой, зачастую жестокий и враждебный, болезненный фантазийный мир, из которого каждому, кто соприкасается с ним, хочется убежать как можно дальше, куда глаза глядят.

Более всего слабоумие грозит тем, кто прожил жизнь, не меняя своих установок. Такие черты как чрезмерная принципиальность, упорство, консерватизм скорее приведут в старости к слабоумию, чем гибкость, способность быстро менять решения, эмоциональность. «Главное, ребята, сердцем не стареть!» – написал другой известный русский классик. Тот, что в возрасте почти восьмидесяти лет женился на женщине на 40 лет младше себя. И, говорят, до сих пор счастлив.

Первые ласточки.

Слабоумие никогда не приходит внезапно. Слабоумие — не сумасшествие и даже не психическое отклонение, и уж тем более не болезнь. Поэтому и отследить его начало невероятно сложно.

Оно прогрессирует с годами, приобретая все больше и больше власти над человеком. То, что сейчас всего лишь предпосылки, в будущем может стать благодатной почвой для ростков слабоумия.

Вот некоторые косвенные признаки, указывающие на то, что Вам, может быть, стоит заняться апгрейдом мозга.

1. Вы стали болезненно воспринимать критику, в то время как сами слишком часто критикуете других.

2. Вам не хочется учиться новому. Скорее согласитесь на ремонт старого мобильного телефона, чем будете разбираться в инструкции к новой модели.

3. Вы часто произносите: «А вот раньше», то есть, вспоминаете и ностальгируете по старым временам.

4. Вы готовы с упоением рассказывать о чем-то, невзирая на скуку в глазах собеседника.Не важно, что он сейчас заснет, главное: то, о чем Вы говорите, интересно Вам..

5. Вам трудно сосредоточиться, когда Вы начинаете читать серьезную или научную литературу. Плохо понимаете и запоминаете прочитанное. Можете сегодня прочитать половину книги, а завтра уже забыть ее начало.

6. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых никогда не были сведущи. Например, о политике, экономике, поэзии или фигурном катании. Причем Вам кажется, что Вы настолько хорошо владеете вопросом, что могли бы прямо завтра начать руководить государством, стать профессиональным литературным критиком или спортивным судьей.

7. Из двух фильмов — произведение культового режиссера и популярная киноновелла/детектив — Вы выбираете второе. Зачем лишний раз напрягаться?

Вы вообще не понимаете, что интересного кто-то находит в этих культовых режиссерах.

8. Вы уверены, что другие должны подстраиваться под Вас, а не наоборот.

9. Многое в Вашей жизни сопровождается ритуалами. Например, Вы не можете выпить свой утренний кофе из какой-нибудь другой кружки, кроме своей любимой, не покормив предварительно кота и не пролистав утреннюю газету.

Выпадение даже одного элемента выбило бы Вас из колеи на целый день.

10.Временами Вы замечаете, что тираните окружающих какими-то своими поступками, причем делаете это без злого умысла, а просто потому, что считаете, что так — правильнее.