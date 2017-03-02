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А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА

02.03.2017 22:48
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А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА

Эксперты определили, как часто нужно убирать дома, чтобы техника и мебель прослужили как можно дольше.

Уборка - это не только помыть пол или, например, пропылесосить ковры. Есть еще очень много мелких вещей, которые занятые люди порой просто попускают, пишет 24 канал.

Однако, как часто нужно мыть духовку или вытирать лампочки - на этот вопрос решили ответить специалисты из Института хорошего ведения хозяйства, и даже составили список. Всю домашнюю работу они разделили на несколько групп, в зависимости от регулярности.

К примеру, мыть посуду или унитаз стоит ежедневно, а мыть оконные рамы достаточно раз в год. Подробнее - в нашей инфографике.

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, советы, уборка, чистота
 
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