ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету

02.03.2017 09:10

Як підвищити функції імунної системи у малюка - читайте у "Країні Здоров'я"

Свіже повітря

Свіже повітря ще не шкодило ніколи і нікому. Тому прогулянки мають бути обов’язково в розпорядку дня дитини. Після навіть нетривалої прогулянки малюк буде краще їсти, спати і буде більш активним протягом дня, адже прогулянки впливають на збільшення витривалості організму.



На свіжому повітрі бажано проводити не менше 2 годин. Особливо, якщо на вулиці сонячна погода. Вітамін D, який організм отримує від сонячних променів, допомагає краще засвоюватись кальцію в організмі.



Не кутайте дитину

Слідкуйте за тим, як ви одягаєте дитину. Дуже багато батьків стараються одягти дитину тепло, щоб її, часом, десь не продуло, чи вона не пере охололо. Але якраз таке "кутання" і шкодить малюку. Адже його організм одразу буде реагувати на будь-яке холодне повітря. Дитину краще одягати трошки тепліше, ніж себе, але орієнтуватись по собі. Якщо вам тепло і ви одягаєте футболку, не варто одягати на малечу шубу.

Рух – це життя!

Чим більше рухається дитина, ти більше розвивається її скелет та м’язова тканина. Особливо це стосується дітей до трирічного віку. Йдучи на прогулянку, проведіть час на ігровому майданчику, де дитина зможе не лише подихати свіжим повітрям, а й полазити по гірках, покататись на качельках тощо.



Трохи старшій дитині можна купити велосипед, роликові ковзани, скейт або будь-яку іншу іграшку для руху.



Вітаміни в таблетках

Якщо пити



Відпочинок та сон

Правильний відпочинок та хороший сон – це запорука хорошого самопочуття не тільки для дитини, а й для дорослого. Вчені довели, фізіологічне зміцнення імунітету у сні відбувається на порядок швидше, ніж у період неспання. Тому не можна нехтувати денним сном. Важливо, щоб дитина висипалась, але і щоб не спала занадто багато. Тоді організм вже буде це сприймати не на свою користь. Чим більше рухається дитина, ти більше розвивається її скелет та м’язова тканина. Особливо це стосується дітей до трирічного віку. Йдучи на прогулянку, проведіть час на ігровому майданчику, де дитина зможе не лише подихати свіжим повітрям, а й полазити по гірках, покататись на качельках тощо.Трохи старшій дитині можна купити велосипед, роликові ковзани, скейт або будь-яку іншу іграшку для руху.Якщо пити вітаміни правильно, зашкодити вони не можуть. Тому якщо ви вирішили підвищувати дитячий імунітет за допомогою вітамінних комплексів, варто спочатку порадитись з педіатром. Нехай він огляне вашого малюка, тоді ви спільно зможете знайти саме ті вітаміни, які найкраще сприятимуть підвищенню імунітету саме вашого малюка.Правильний відпочинок та хороший сон – це запорука хорошого самопочуття не тільки для дитини, а й для дорослого. Вчені довели, фізіологічне зміцнення імунітету у сні відбувається на порядок швидше, ніж у період неспання. Тому не можна нехтувати денним сном. Важливо, щоб дитина висипалась, але і щоб не спала занадто багато. Тоді організм вже буде це сприймати не на свою користь.

Рух – це життя!

Чим більше рухається дитина, ти більше розвивається її скелет та м’язова тканина. Особливо це стосується дітей до трирічного віку. Йдучи на прогулянку, проведіть час на ігровому майданчику, де дитина зможе не лише подихати свіжим повітрям, а й полазити по гірках, покататись на качельках тощо.



Трохи старшій дитині можна купити велосипед, роликові ковзани, скейт або будь-яку іншу іграшку для руху.



Вітаміни в таблетках

Якщо пити



Відпочинок та сон

Правильний відпочинок та хороший сон – це запорука хорошого самопочуття не тільки для дитини, а й для дорослого. Вчені довели, фізіологічне зміцнення імунітету у сні відбувається на порядок швидше, ніж у період неспання. Тому не можна нехтувати денним сном. Важливо, щоб дитина висипалась, але і щоб не спала занадто багато. Тоді організм вже буде це сприймати не на свою користь. Чим більше рухається дитина, ти більше розвивається її скелет та м’язова тканина. Особливо це стосується дітей до трирічного віку. Йдучи на прогулянку, проведіть час на ігровому майданчику, де дитина зможе не лише подихати свіжим повітрям, а й полазити по гірках, покататись на качельках тощо.Трохи старшій дитині можна купити велосипед, роликові ковзани, скейт або будь-яку іншу іграшку для руху.Якщо пити вітаміни правильно, зашкодити вони не можуть. Тому якщо ви вирішили підвищувати дитячий імунітет за допомогою вітамінних комплексів, варто спочатку порадитись з педіатром. Нехай він огляне вашого малюка, тоді ви спільно зможете знайти саме ті вітаміни, які найкраще сприятимуть підвищенню імунітету саме вашого малюка.Правильний відпочинок та хороший сон – це запорука хорошого самопочуття не тільки для дитини, а й для дорослого. Вчені довели, фізіологічне зміцнення імунітету у сні відбувається на порядок швидше, ніж у період неспання. Тому не можна нехтувати денним сном. Важливо, щоб дитина висипалась, але і щоб не спала занадто багато. Тоді організм вже буде це сприймати не на свою користь Источник: zdorovia.com.ua



