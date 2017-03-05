Все рубрики раздела
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня
Признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Здесь два пути, один чисто политический, другой юридический, с обращением в суд. Любой вариант подъемный при наличии воли. Что это дает?
Первое, разваливаем "ЛНР" и "ДНР" изнутри. Потому как, следующим этапом, после признания внутри государства, будет признание их террористами другими странами. Далее Интерпол и розыск по всему миру. Каждый, кто мнит себя министром этих ОПГ и другие, будет стараться от них откреститься, и документы по себе изъять.
Второе, снимается вопрос о признании "государств" "ЛНР" и "ДНР".
Третье, переговоры с террористами не ведутся, значит их в переговорном процессе нет, ни в Минске, ни где угодно.
Четвертое, никаких операций делать они не смогут, в том числе и торговать, и выдавать каких либо документов, в том числе и паспортов, иначе эти документы будут говорить о причастности к террористической организации.
Пятое, Россия лишается своих марионеток и не может вести свою деятельность на неподконтрольных Украине территориях.
Шестое, уже нет армий ЛНР и ДНР, значит Украина может вести любые действия на своих территориях в борьбе с терроризмом, даже при поддержке союзников.
Седьмое, Россия уже не сможет помогать "ЛНР" и "ДНР", так будет обвинена в финансировании терроризма.
И еще много, много еще....
Самое главное все понятно, кто есть кто, и как действовать.
В результате наши территории опять наши, и граница закрыта.
Вот так я вижу АТО сегодня.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, террористы
- Попавший в плен россиянин, воевавший за "ЛНР": "Люди (на той стороне) не хотят этой войны, на нас, на "солдат" смотрят, как на зверей"
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Военный прогноз на 2016 год. Чего ждать Донбассу?
- В рядах донбасских оккупантов - паника
- Боевики получили химическое оружие
- Сошлись два недобитых: Захарченко проведал Плотницкого
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- На Западе считают, что Украина страна, которой грозит волна анархии - Порошенко14:10
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- НБУ введет санкции против российских банков13:11
- Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине12:48
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- В Украине изменили правила техосмотра автомобилей12:10
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше11:30
- Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард11:10
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича