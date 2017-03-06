10 советов, как избавиться от «хронической» спешки

06.03.2017 08:48

Неумение правильно распределять свое время приводит человека ко многим проблемам в различных сферах жизни. Самая распространенная из них – «хроническая» спешка, которая наблюдается каждый день. Проблема «хронической» спешки возникает у разных людей, независимо от степени загруженности. Естественно, спешка порождает стресс, а тот в свою очередь приводит к проблемам с концентрацией внимания, из-за чего снижается эффективность. Чтобы быть успешным в своих делах, следует изменить ситуацию и навсегда избавиться от хронической спешки. Как это сделать? Рассмотрим 10 советов, которые помогут в этом деле.

1. Остановитесь.

Спешащий человек вечно пребывает в состоянии суеты. Если это не остановить, невозможно будет взглянуть на ситуацию со стороны. Когда вы находитесь в центре шторма, вы не замечаете всего, что происходит в реальности. Поэтому, на какое-то время необходимо просто остановиться, выбросить все дела и заставить себя расслабиться. Если в вашей жизни поселилась спешка, значит вы делаете что-то неправильно. Для того, чтобы начать движение в правильном направлении, необходимо остановиться и сделать поворот.

2. Откажитесь от ненужных дел.

Иногда мы даже не осознаем, что взваливаем на себя автоматически кучу ненужных дел, которые могут препятствовать реализации наших основных задач. Первым делом необходимо исключить такие дела. Например, вы часто не успеваете с отчетами только потому, что беретесь помогать коллеге, отвечать на звонки. Ведь вам ничего не стоит просто отказать своим сотрудникам.

3. Не хватайтесь за все.

На самом деле спешки может и не быть, если правильно организовать свою деятельность. Спешащий человек находится под давлением стресса, поэтому не может рационально мыслить. НО, если остановиться и немного успокоиться, можно все изменить. Делайте свою работу спокойно, уверенно и последовательно. Выбирайте отдельную задачу, доводите ее до конца, и только потом приступайте к следующей. Если вы будете хвататься за много дел одновременно, вы не сможете быть успешными ни в одном из них.

4. Действуйте не раздумывая.

Если понаблюдать со стороны за человеком, страдающим от хронической спешки, можно заменить одну вещь – такие люди теряют много времени на раздумья. Они настраиваются на каждую, даже самую простую задачу, ждут чего-то, говорят о том, как много и как быстро им нужно сделать. Но, не стоит терять время на раскачку. Действовать необходимо четко, быстро, и не отвлекаясь. Пока вы настраиваетесь, вы теряете не только время, но и энергию, которая высвобождается в момент принятия решения сделать что-либо. Пока вы «раскачиваетесь» и настраиваетесь, ваша энергия рассеивается, и естественно, вам будет сложнее справиться с поставленной задачей.

5. Марафон успеха.

Как правило, люди, страдающие от хронической спешки, наблюдают хаос в своей жизни. Если вы хотите разобраться с этим раз и навсегда, следует приложить усилия. Вам необходимо вырваться из этого водоворота. Как это сделать? В принципе, не сложно, если у вас есть жгучее желание изменить свою жизнь и стать хозяином своего времени. Напрягите свой мозг, и запишите список незавершенных дел, которые воруют вашу концентрацию и энергию. Запишите для каждого дела время, в которое оно должно быть выполнено. Устройте «марафон» - начните в порядке очереди решать дела и проблемы из списка, соревнуясь с самим собой, и пытаясь закрыть дела раньше указанного срока. Может быть, вам понадобиться на это неделя, может быть три дня, или больше, но за этот период времени вы не только закроете «хвосты», но также проложите путь для своего будущего, без спешки и суеты.

6. Не оставляйте места прокрастинации.

Прокрастинация – вредная привычка, которая может погубить ваш успех. Если что-то задумали, следует действовать немедленно, ведь наши желания высвобождают энергию, которая необходима для их реализации. Если не заняться воплощением своего желания в реальность сразу, энергия просто «перегорает». Каждый раз, когда мы что-либо откладываем, мы теряем время и энергию, и позднее будет сложно восстановить это.

7. Перехитрите свой мозг!

Может это звучит и странно, но все же вполне реально перехитрить свой мозг. Когда вам кажется, что ничего не получается, вас одолевают сложные эмоции, такие как разочарование, печаль, грусть. Это снижает продуктивность, ведь вы видите негативные перспективы, и ваш мозг перестает высвобождать энергию, потому что не видит смысла в вашей деятельности. Из-за этого вы замедляетесь, что порождает спешку. Но, можно заставить мозг видеть ситуацию в другом свете. Напишите список мелких задач, и выполняйте его пошагово, вычеркивая каждое. Таким образом, в вашем организме будут вырабатываться гормоны, в частности дофамин, который отвечает за ощущение удовлетворения и радости. Вы будете радоваться небольшим успехам, и позитивный настрой вернется. Ваш мозг поймет, что вы эффективны, и будет высвобождать больше энергии на реализацию поставленных задач.

8. Делайте перерывы.

Спешка часто является следствием усталости, ведь не отдохнувший человек не может работать на максимуме. Поэтому, рекомендуется делать небольшие перерывы в своей деятельности, чтобы восстанавливать силы и всегда чувствовать свежесть. Как часто делать перерывы, и чем их заполнять – решайте сами.

9. Защитите себя от отвлекающих факторов.

Ошибка, которую совершают многие люди – они работают в условиях, где их все отвлекает. Подумайте, что рассеивает ваше внимание и не дает сконцентрироваться на основной деятельности. Может быть это фоновая музыка, которую вы привыкли слушать во время работы, или маловажные телефонные звонки, на которые вам приходится отвлекаться. Создайте такие условия себе, в которых ничто не сможет отвлечь вас от основной деятельности. Так вы будете выполнять простые задачи гораздо быстрее, а значит, у вас высвободиться больше времени и проблема спешки исчезнет сама собой.

10. Не давайте шанса жалости.

Наш организм устроен так, чтобы защитить самого себя от возможных перегрузок. Именно поэтому, когда нам приходится перенапрягаться, нас посещают мысли о том, чтобы остановиться. Если пойти на поводу у этих мыслей, ничего хорошего не произойдет. Если же прогнать мысли о жалости к себе, мы сможем преодолеть любое препятствие, и выполнить поставленную задачу до конца. Жалость к себе – это не только защитный механизм, это еще и серьезное препятствие, которое мешает нам достигать успеха в жизни.

Евгений, www.vitamarg.com