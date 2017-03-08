Донецкие «заробитчане» в России

08.03.2017 16:42

Дончане все чаще сталкиваются с безработицей или низкими зарплатами на местном рынке труда. В поисках работы в местном «центре занятости», дончанам предлагают временное трудоустройство с низким доходом. Это так называемые «работы временного характера». В основном это ремонтные, подсобные работы, уход за больными, социальное обслуживание инвалидов. Оплачивается такая работа исходя из размера минимальной заработной платы в 2436 рублей в месяц (1117 грн по местному курсу «ЦРБ»).

В перечне свободных вакансий можно встретить также предложения о стабильной работе. Список требующихся специалистов для работы на постоянной основе достаточно широкий: от водителя до медицинского работника. Однако уровень зарплат, даже самых востребованных специальностей, в неподконтрольных городах редко превышает 5000-6000 руб. в месяц (2294-2752 грн.).

В связи со сложившейся ситуацией на местном рынке труда и низким уровнем зарплат, который предлагают жителям неподконтрольных городов в «республиканском центре занятости», горожане все чаще ищут достойный заработок на территории РФ. Пользуясь подобной ситуацией, российские работодатели находят на неподконтрольной территории доступную рабочую силу. Дончанам предлагают работать сборщиками урожая, строителями, кладовщиками, разнорабочими и подсобными работниками на стройке, токарями, сварщиками, каменщиками, обслуживающим персоналом. В основном это сезонная работа или работа вахтовым методом на несколько месяцев, реже предлагают трудовые отношения на постоянной основе. При этом наниматели из РФ обещают зарплату значительно выше, чем работник может заработать на территории неподконтрольного региона.

На улицах местных городов можно встретить рекламные листовки с предложениями о трудоустройстве на территории России. Дончанам предлагают сезонную работу в качестве разнорабочих и сборщиков урожая в теплицах и на полях Краснодарского края. Это либо подготовительные сельскохозяйственные работы в садах и на полях, либо сбор урожая овощей и фруктов.

Нанимателям требуются мужчины и женщины из «ДНР» и «ЛНР» в возрасте до 45 (реже до 55 лет). Желающим уехать на заработки в соседнюю РФ, обещают зарплату в размере 10000-15000 руб. в месяц (4587-6880 грн). Питание, проживание и переезд обязуется оплатить сам работодатель. При этом зарплата 15000 руб. в месяц считается достаточно низкой для россиян. Зато для местного населения такая зарплата довольно высокая, поэтому многие соглашаются отправиться на заработки в соседнюю РФ.

Полно объявлений с предложением о заработках в России и на просторах Интернета. На работу в Московскую область требуются работники складов в возрасте от 19 до 45 лет. Это приемщики товара, маркировщики, стикеровщики и комплектовщики на складах российских Интернет — магазинов одежды, обуви, парфюмерии и пр.

В рекламном блоке работодатели обещают достаточно высокую зарплату в 20000-25000 руб. (9174-11468 грн). Однако после телефонного звонка сообщают соискателю, что зарплата работника сдельная и зависит от выработки, а указанная сумма это всего лишь приблизительная цифра возможного заработка. За 12 часовую смену работнику обещают заплатить приблизительно до 1000-1250 руб. (459-573 грн.). Однако нередко сумма заработка наемного работника оказывается значительно ниже обещанной.

Также трудовым мигрантам приходится самим оплачивать проезд с неподконтрольной территории до РФ. Стоимость билета стартует от 2000 руб. (917 грн) в одну сторону. Самостоятельно оплачивается и проживание в общежитии. Это примерно 100 руб. в день с человека. То есть за месяц работы приезжим придется отдать приблизительно около 3000 руб. за койку (1376 грн.).

Иногда наниматель обещает предоставить бесплатное проживание или, например, берет на себя только транспортные расходы. Также достаточно часто работодатель вычитает из зарплаты сотрудника все понесенные затраты, связанные с переездом или проживанием работника.

На местных онлайн-площадках с объявлениями, жителям «ДНР» и «ЛНР» предлагают устроиться и на более высокооплачиваемую работу. Больше всего могут заработать каменщики, фрезеровщики, токари, сварщики и пр.

Для работы в Москве набирают бригады каменщиков с зарплатой в 50000 руб. (22936 грн). Наниматели обещают оформить разрешение на работу в РФ, оплатить аванс и проезд в Москву. Проживание в общежитие обойдется потенциальным работникам в 125 руб. в день. Оформление разрешения на работу в РФ также оплачивается из кармана трудовых мигрантов.

Большинство открытых вакансий предусматривает разные условия труда и уровень заработка (часто со сдельной оплатой) для приезжих из «Л/ДНР». Нередко уровень зарплаты и условия, на которые соглашается наемный работник, абсолютно не соответствуют тому, что обещают в агентствах по подбору кадров. Зачастую выгодные предложения в объявлениях, наподобие бесплатного проезда, проживания, высокой зарплаты и официального оформления, оказываются всего-навсего хорошей рекламой. Подсчитав все понесенные расходы и полученные доходы, трудовые мигранты нередко возвращаются домой с намного меньшей суммой в кармане, чем ожидалось. Но учитывая низкий уровень зарплат в «ДНР» , заработок от 15000 руб. (6880 грн.) считается достаточно высоким для трудовых мигрантов из неподконтрольных городов.

Источник Донецкие новости.