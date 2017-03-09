Все рубрики раздела
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
5 причин съедать по яблоку каждый день
«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица. Современные исследования подтверждают народную мудрость, каждый раз доказывая множество преимуществ для здоровья, связанных с яблоками. Чем же так хороши яблоки?
Полезный перекус
Если возникло желание перекусить, вместо печенья или батончика съешьте яблоко. В крупном плоде содержится порядка 115 калорий, 5 граммов клетчатки и ни грамма жира и холестерина. Кроме того, яблоки - источник витамина С и железа, необходимых организму для крепкой сердечно-сосудистой системы. Поэтому вне зависимости от сорта, яблоки прекрасно утолят голод и заменят порцию поливитаминного препарата.
Предотвращают рак
Яблоки помогут упредить развитие онкологических заболеваний. Как подтверждают исследования, этот фрукт поможет снизить риск развития рака пищевода, гортани, легких, толстой кишки, молочной железы, яичников и рака простаты. Все благодаря наличию в них антиоксидантов, нейтрализующий действие окисляющий веществ в организме.
Помогают похудеть
Три яблока в день поможет исправить «яблочную» фигуру, то есть, справиться с проблемой висцерального ожирения, когда лишние отложения накапливаются в области живота. Их секрет в содержании клетчатки и урсоловой кислоты, вещества, ускоряющего сжигание жира. Исследователи из университета Рио-де-Жанейро обнаружили, что женщины, которые во время диеты съедали в день три яблока, за 10 недель сбросили значительно больше лишнего веса чем те, кто не вводил яблоки в рацион.
Замедляют старение мозга
Исследователи из Корнельского университета установили, что яблоки благодаря содержащимся в них питательным веществам способствуют улучшению мозговой активности. Также они помогают защитить нейроны мозга от окислительных повреждений, приводящих нейродегенеративным заболеваниям, в частности, болезни Альцгеймера и Паркинсона. По мнению ученых, такой эффект достигается благодаря веществу кварцетину. Кстати, это же вещество помогает легче переносить все ту же болезнь Альцгеймера. Так, другое исследование подтвердило, что стакан яблочного сока в день в течение 10 недель привел к улучшению настроения и поведенческих симптомов на 27% у пациентов.
Упреждают заболевания органов дыхания
Также яблоки помогают справиться с заболеваниями органов дыхания. В частности, антиоксиданты в яблоках помогают защитить легкие от окислительных повреждений, которые связаны с астмой, бронхитом и эмфиземой. Кроме того, исследование подтвердило, что малыши, чьи мамы при беременности ежедневно ели яблоки, до 5-летнего возраста не страдали от бронхолегочных заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, яблоки, советы
- Салат "Три Спаса" дарит здоровье
- За "типсами и триксами" в операционных Донецка наблюдала вся Украина
- Донецкие ученые нашли революционный способ выведения камней из почек
- В России активно обсуждают здоровье Путина (ВИДЕО)
- Онкобольные не могут лечиться из-за государственного договора
- Вчені виявили найкорисніші продукти на кожен день
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- НБУ введет санкции против российских банков13:11
- Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине12:48
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- В Украине изменили правила техосмотра автомобилей12:10
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше11:30
- Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард11:10
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича