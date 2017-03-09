5 причин съедать по яблоку каждый день

09.03.2017 22:30

«Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы», — гласит старая английская пословица. Современные исследования подтверждают народную мудрость, каждый раз доказывая множество преимуществ для здоровья, связанных с яблоками. Чем же так хороши яблоки?

Полезный перекус

Если возникло желание перекусить, вместо печенья или батончика съешьте яблоко. В крупном плоде содержится порядка 115 калорий, 5 граммов клетчатки и ни грамма жира и холестерина. Кроме того, яблоки - источник витамина С и железа, необходимых организму для крепкой сердечно-сосудистой системы. Поэтому вне зависимости от сорта, яблоки прекрасно утолят голод и заменят порцию поливитаминного препарата.

Предотвращают рак

Яблоки помогут упредить развитие онкологических заболеваний. Как подтверждают исследования, этот фрукт поможет снизить риск развития рака пищевода, гортани, легких, толстой кишки, молочной железы, яичников и рака простаты. Все благодаря наличию в них антиоксидантов, нейтрализующий действие окисляющий веществ в организме.

Помогают похудеть

Три яблока в день поможет исправить «яблочную» фигуру, то есть, справиться с проблемой висцерального ожирения, когда лишние отложения накапливаются в области живота. Их секрет в содержании клетчатки и урсоловой кислоты, вещества, ускоряющего сжигание жира. Исследователи из университета Рио-де-Жанейро обнаружили, что женщины, которые во время диеты съедали в день три яблока, за 10 недель сбросили значительно больше лишнего веса чем те, кто не вводил яблоки в рацион.

Замедляют старение мозга

Исследователи из Корнельского университета установили, что яблоки благодаря содержащимся в них питательным веществам способствуют улучшению мозговой активности. Также они помогают защитить нейроны мозга от окислительных повреждений, приводящих нейродегенеративным заболеваниям, в частности, болезни Альцгеймера и Паркинсона. По мнению ученых, такой эффект достигается благодаря веществу кварцетину. Кстати, это же вещество помогает легче переносить все ту же болезнь Альцгеймера. Так, другое исследование подтвердило, что стакан яблочного сока в день в течение 10 недель привел к улучшению настроения и поведенческих симптомов на 27% у пациентов.

Упреждают заболевания органов дыхания

Также яблоки помогают справиться с заболеваниями органов дыхания. В частности, антиоксиданты в яблоках помогают защитить легкие от окислительных повреждений, которые связаны с астмой, бронхитом и эмфиземой. Кроме того, исследование подтвердило, что малыши, чьи мамы при беременности ежедневно ели яблоки, до 5-летнего возраста не страдали от бронхолегочных заболеваний.



