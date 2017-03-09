Як підвищити рівень гормону радості?

09.03.2017 19:25

Є декілька засобів, здатних підняти рівень серотоніну в крові. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Отримати необхідну кількість гормону щастя можна, гуляючи на сонці по кілька годин на день, приймаючи сонячні ванни. Ефективність такої практики була доведена на 11 добровольців, які страждають сезонною депресією.



Ще один легкий спосіб збільшити синтез гормону щастя – це нормалізувати розпорядок дня. Повноцінний нічний (саме нічний) сон допоможе отримати бажаний гормон щастя. Нічний сон, на відміну від денної дрімоти, фізіологічний — саме під час повноцінного здорового сну активно виробляються певні гормони.



Варто уникати продуктів, що знижують рівень гормону щастя. До них відноситься м’ясо, алкоголь, їжа, приготована на перегрітій олії або містить консерванти.

Источник: zdorovia.com.ua