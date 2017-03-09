Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики

09.03.2017 14:57

Психологи: наше общество к этому не готово. Политологи: решение нужно ради отношений с Европой

Минздрав предлагает разрешить людям с психическими заболеваниями, транссексуалам и трансгендерам усыновлять детей, а в контракт между врачом и пациентом хотят внести обозначение для третьего пола. Проекты соответствующих решений в министерстве вынесли на общественные обсуждения и они уже вызвали серьезные споры. "Сегодня" выяснила, чем вызваны эти идеи, готовы ли к ним украинцы и могут ли их утвердить.

УСЫНОВЛЕНИЕ. Прежде всего МЗ хочет изменить постановление 2008 года и убрать из него 18 болезней, при которых нельзя оформлять опеку над детьми. Это — ВИЧ, эпилепсия, шизофрения и другие психические расстройства. Также такое право, по мнению чиновников, должно появиться у транссексуалов и трансгендеров (люди, чей социальный пол отличается от биологического).

"Наш старый перечень является дискриминационным и не отвечает международным нормам — Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции о защите прав человека и его основных свобод", — говорится в пояснительной записке постановления.

Врачи в новых требованиях усыновления ничего страшного не видят, но считают, что украинцы это не воспримут. "На усыновление могут иметь право все, кроме людей с глубокой степенью слабоумия. На самом деле проблема не в диагнозе, а в состоянии человека: бывали случаи, когда человек перенес приступ шизофрении, пролечился и сейчас в нормальном состоянии. А возможность усыновления для трансгендеров можно предоставить только после легализации браков для сексуальных меньшинств. Но общество сегодня к этому не готово", — поясняет психиатр Семен Глузман.

В ВР поясняют, что для утверждения решения по усыновлению не нужно голосование депутатов — достаточно решения самого Минздрава. "Но для такого решения еще слишком рано. Если говорить о людях с другой моделью сексуального поведения, то это для усыновленного ребенка может стать моделью для наследования и подражания", — говорит нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян, который инициировал сбор подписей против инициативы Минздрава.

ТРЕТИЙ ПОЛ. Еще одна необычная для Украины идея касается введения нового пола в контракты с врачами. Напомним, что в рамках медреформы до июня украинцы должны заключить договор с терапевтом. В проекте этого договора предлагается указывать три вида гендера: мужской пол, женский и пол "Н". Это вызвало волну возмущения, особенно у представителей церквей.

"Это противоречит семейным и моральным ценностям, которые отстаивает украинский народ", — уверен активист общественной организации "Христианская Украина" Валерий Казусь. Унгурян добавляет, что для реализации идеи нужно вносить изменения в Конституцию: "Там есть только два пола — мужской и женский. Если этого нет в законодательстве, то как это может быть в подзаконных актах?".

Однако правозащитник ЛГБТ-сообщества Зорян Кись считает, что такая норма нужна. "Это медицинская документация, и для врача очень важно знать, если человек находится, например, на стадии смены пола. От этого очень сильно зависит лечение. Эта норма отвечает стандартам ВОЗ, которые приняты Украиной еще в начале 1990-х", — подытожил он.

ШАНСЫ И ЕВРОПА. Политолог Руслан Бортник считает, что новшества могут быть продиктованы попыткой сближения с Европой. "Но далеко не во всех странах ЕС есть такие права. В частности, в Польше и Венгрии. Поэтому попытка бежать впереди локомотива может печально закончиться. В принципе, такая практика допустима, если МЗ введет контроль при ненадлежащем воспитании детей", — говорит эксперт. Он добавляет, что министерство может утвердить решение само, но для того, чтобы нормы полностью заработали, нужны подзаконные акты, которые принимает ВР. А по мнению Бортника, этот вопрос вызовет конфликты, и шансы на его принятие сейчас невысоки.

Язык и кастрация

Другие идеи, вызвавшие бурные споры в обществе, — введение языковых инспекторов и химической кастрации для педофилов.

Напомним, в начале года разгорелся скандал из-за законопроекта, предлагавшего ввести украинский язык как обязательный буквально для всего, включая театр, СМИ и обслуживание в магазинах и кафе. Нарушение приравнивалось к попытке свержения конституционного строя, за что положены тюремные сроки. Противники говорили о языковой дискриминации. Проект отложили.

Сейчас в ВР зарегистрирован законопроект, который предлагает принудительную госпитализацию лиц, виновных в педофилии, и их кастрацию. Проект рассматривается в комитете. Противники говорят о том, что в судебной системе возможны ошибки, да и само медицинское вмешательство напоминает средневековое отсечение рук ворам.

Источник: segodnya.ua