Як бути енергійним після безсонної ночі?

13.03.2017 07:15

Що робити щоб бути бадьорим і жвавим - читайте у "Країні Здоров'я"

Вважається, що людині необхідний щоденний восьмигодинний сон, а щогодини недосипу на 8% знижує рівень твого настрою протягом дня.



Як знайти сили? Не намагайся повернути собі бадьорість за допомогою незліченних чашок кави. Кофеїн порушує баланс цукру в крові і до того ж має сечогінний ефект. Сил і енергії тобі додасть багатий поживними речовинами коктейль з ягід і низькокалорійного натурального йогурту.



А ось будь-яка фізична активність сприяє відновленню сил, тому що, коли ти рухаєшся, тканини твого тіла насичуються киснем. Постарайся влаштувати собі п'ятнадцятихвилинну прогулянку на свіжому повітрі перед роботою. Це додасть тобі гарного настрою, адже сонячне світло підвищує рівень серотоніну. Пий побільше води протягом дня, додаючи в неї трохи меду або настоянки женьшеню.



