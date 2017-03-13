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Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт
Рейтинг самых загрязненных пестицидами продуктов возглавила клубника.
Американская некоммерческая организация Environmental Working Group подготовила свой очередной ежегодный перечень продуктов, наиболее загрязненных пестицидами, сообщает издание Platforma.
Каждый год они анализируют химический состав различных овощей, фруктов и ягод, чтобы выдать свою "Грязную дюжину" - рейтинг самых загрязненных из них. В 2017 году перечень возглавила клубника.
После исследований 48 наиболее популярных растительных продуктов в общем выяснилось, что в 70% из них являются остатки хотя бы одного пестицида. Всего же были найдены остатки 178 химикатов. Рекордсменом стала клубника - в наиболее загрязненной партии нашли 20 пестицидов.
В рейтинге также присутствуют шпинат, нектарины, яблоки, персики, груши, вишни, виноград, сельдерей, помидоры, сладкий перец и картофель. По сравнению с прошлым годом из перечня выбыли помидоры черри и огурцы.
Кроме того, в EWG составили рейтинг "чистых" растительных пищевых продуктов. В 2017 победителями стали сладкая кукуруза, авокадо, ананасы, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, канталупы, цветная капусте и грейпфруты.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, клубника
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