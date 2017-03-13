Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной

13.03.2017 07:50

16-летний Александр скончался вчера вечером на улице

Сын Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной, – передает "Лайф".

Как рассказали представители продюсера "Ласкового мая", 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.

По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ.

Андрей Разин также разместил на своей странице в "Инстаграме" последнее фото с сыном.

Как сообщила ранее певица Наталья Грозовская, 16-летний Александр умер от сердечного приступа.



