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Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной

13.03.2017 07:50
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Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной

16-летний Александр скончался вчера вечером на улице 

Сын Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной, – передает "Лайф".

Как рассказали представители продюсера "Ласкового мая", 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.

По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ.

Андрей Разин также разместил на своей странице в "Инстаграме" последнее фото с сыном.

Как сообщила ранее певица Наталья Грозовская, 16-летний Александр умер от сердечного приступа.




Теги: Донбасс, сын, Андрей Разин, сердечный приступ, Ласковый май
 
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