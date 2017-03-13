Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья

13.03.2017 12:18

Психологи из Соединенных Штатов выяснили, какая сумма денег нужна человеку, чтобы он чувствовал себя счастливым и независимым, информирует replyua.net. На протяжении полувека исследователи изучали данные изо всех государств, чтобы точно установить, что граждане каждой страны думают о благосостоянии.

Оказалось, что каждому американцу для счастья нужно в четыре раза больше денег, чем каждому россиянину. Во всех странах проводились опросы, и ответы шокировали психологов – у граждан разных стран оказались различные мнения о количестве денег для счастья.

Уровень удовлетворения жизнью остается последние 50 лет без изменений, несмотря на то, что благосостояние людей растет во всех странах. В итоге исследователи установили, что, несмотря на полученные ими данные, ощущение счастья не может быть напрямую связано с количеством денег.

Однако все-таки определенные цифры были найдены. К примеру, американец считает, что для полного счастья ему нужно не меньше шести тысяч долларов в месяц. А вот обычный россиянин будет счастлив, если ежемесячно будет получать около полутора тысяч долларов.