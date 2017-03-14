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10 причин пить больше воды
Диетологи уже давно твердят – в день нужно выпивать около полутора литров чистой воды. Но далеко не каждый соблюдает это рекомендацию, утверждая, что кофе, чай, компоты и прочие напитки - та же жидкость, о которой говорят медики. Мы собрали 10 самых главных причин, которые докажут ошибочность такого мнения и подтолкнут сделать выбор в пользу воды.
Нормализация веса
Вода, также, как и другие напитки, содержит калории. Но их гораздо меньше, чем в соке, кофе или чае. Кроме того, в ней нет ни капли жиров, углеводов и подсластителей, благодаря чему обильное питье не отражается лишними сантиметрами. Более того, вода помогает укротить голод – часто мы путаем жажду и необходимость поесть.
Здоровая сердечно-сосудистая система
Вода помогает избежать тромбоза – за счет достаточного ее количества поддерживается нормальная текучесть крови. Это способствует нормальной циркуляции крови, очищению сосудов и правильной работе сердца.
Бодрость
Если организму не хватает воды (а он на 70% состоит из жидкости), появляется усталость, мышечная слабость, головокружение и сонливость. Устранить этот симптом поможет только выпитые в день 5-6 стаканов чистой воды.
Избавление от мигрени
Достаточное количество воды, как уже говорилось, помогает поддерживать нормальную текучесть крови и правильную ее циркуляцию. Следовательно, восстанавливается приток и отток крови к головному мозгу и проходят головные боли.
Красивая кожа
Вода помогает ускорить выведение токсинов из организма. Поэтому кожа очищается и становится более свежей. Кроме того, клетки кожи насыщаются влагой, от чего та становится гладкой, мягкой и сияющей.
Правильная работа кишечника
Желудочно-кишечному тракту для нормального переваривания пищи и выведения ее остатков необходима именно вода (только в чистом виде она не проходит транзитом). Пейте по стакану воды за 15-20 минут до еды и проблемы запоров перестанут вас беспокоить уже через 2-3 дня.
Улучшает усвояемость полезных веществ
Вода нужна для того, чтобы доставлять питательные вещества и кислород во все клетки организма. Она циркулирует вместе с кровью и работает как растворитель для питательных веществ и солей, помогая им лучше усваиваться.
Нормализует давления
Когда телу не хватает воды, сужаются сосуды. В результате повышается давление, что сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой, «мушками» перед глазами и т.д. Чтобы избавиться от гипертонии из-за обезвоживания, каждые полтора часа выпивайте по стакану воды.
Избавляет от боли в суставах
Причиной боли в коленях и локтях не всегда становятся патологические воспалительные процессы. Часто причиной является именно нехватка жидкости, которая находится в суставных сумках. Вернуть баланс поможет соблюдение питьевого режима.
Улучшается терморегуляция
Избавиться постоянного от озноба или чувства жара также поможет вода. Она учувствует в процессах терморегуляции организма и способствует нормализации адаптационных процессов. Поэтому в период межсезонья особенно обращайте внимание, достаточно ли вы пьете воды.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вода, советы
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