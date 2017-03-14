8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать

14.03.2017 08:40

Жизнь в гармонии невозможна без понимания собственных чувств и эмоций. Наши чувства «говорят» с нами, дают возможность понять себя и то, что происходит на самом деле. Но, мы живем в таком обществе, где сформировалось своеобразное отношение к чувствам и эмоциям. С детства человека учат не реагировать на некоторые виды чувств, игнорировать их, не позволять им брать контроль над умом. Мы привыкли думать, что к эмоциям прислушиваются слабые люди. Но, на самом деле это не так – эмоциональные сигналы даны нам природой, чтобы обезопасить, и сделать нашу жизнь лучше. В сегодняшней статье мы рассмотрим 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать.

1. Чувство вины

Само по себе чувство вины не является плохим или хорошим – все зависит от ситуации, и причин его появления. Но, стоит отметить, что игнорировать чувство вины нельзя! Это эмоциональный сигнал, который требует нашей реакции. Ни для кого не секрет, что чувство вины является причиной внутреннего дискомфорта и напряжения. Действовать необходимо немедленно. Первое, что нужно сделать – определить, что именно вызывает чувство вины. Если это какая-то ваша ошибка, нужно начинать работать над этим – простить себя, и по возможности, попросить прощения у тех, кому вы причинили вред. Но, самое опасное, когда чувство вины появляется у нас не из-за наших грешков, а по причине того, что нами просто хотят манипулировать. Излюбленный прием многих манипуляторов – заставить человека испытывать чувство вины. Посмотрите вглубь себя, и если вы не видите за собой никаких промахов, подумайте, кто из вашего окружения заставляет вас чувствовать себя виноватым. Как только вы это поймете, освободите свою душу от тяжести, и пресекайте последующие попытки вернуть вас в это состояние.

2. Ненависть

Очень сильная эмоция, которая может иметь негативное влияние на нашу жизнь и здоровье. Независимо от того, кого вы ненавидите, разрушительному воздействию этой эмоции, подвергаетесь именно вы. Многие люди всю жизнь живут с ненавистью, считая ее благородным и таким необходимым чувством. На самом деле, ненависть несет разрушения – не только для нашей психики, но и для здоровья. Если вы обнаружили, что вас переполняет ненависть, следует разбираться с нею сразу же. Определите, кого вы ненавидите, и подарите этому человеку свое великодушное прощение.

3. Равнодушие

Сигнализировать о проблеме могут не только эмоции, но и их отсутствие. Равнодушие, потеря интереса к жизни и деятельности – это огромная проблема, которая лишает радости и продуктивности. Справиться с равнодушием сложнее – у него может быть много причин. Самые распространенные причины равнодушия – перегорание, усталость и длительное отсутствие результатов. Ситуацию исправить можно продуктивным отдыхом, насыщенным яркими впечатлениями, и составлением нового плана действий.

4. Разочарование

Никто не застрахован от этого чувства – реальность часто не оправдывает наших ожиданий. Разочарование ставит преграды на нашем пути к цели. Если с ним не разобраться, все усилия и шаги в направлении достижения цели будут тщетными. Разочарование в отношениях приводит к их краху. Разочарование в себе приводит к снижению самооценки и бездействию. Разочарование в людях приводит к замкнутости и потере доверия. Стоит понять одну простую вещь – от разочарования предохраняет абсолютное принятие. Начните воспринимать реальность таковой, какая она есть, делая акценты на положительных моментах, и вы никогда не будете разочаровываться.

5. Заинтересованность

У каждого человека бывают такие моменты, когда он чувствует заинтересованность тем, что вообще не касается его основной деятельности. Нельзя пропускать такие моменты! Если вы будете обращать на это внимание, позволять себе реализовывать заинтересованность, вы сможете вывести свою жизнь на новый уровень и даже найти свое призвание. Часто мы живем не так, как хотели бы только потому, что не знаем, или игнорируем собственные интересы, а принимаем то, что нам навязывают.

6. Страх

Самое главное предназначение страха – хранить нас от бед. Страх – защитная функция организма, которая предупреждает нас об опасностях. С детства нас учат тому, что бояться – плохо. Но, на самом деле это не так – страх нельзя игнорировать, к нему необходимо прислушиваться. Если вы научитесь прислушиваться к страху, учитывать риски, вам будет гораздо легче брать его под контроль и использовать для своего блага.

7. Осуждение

Многие современные люди примеряют на себя роль судью автоматически, даже не задумываясь над этим. Если вы ловите себя на мысли, что часто осуждаете других людей или даже себя, это сигнал, который свидетельствует о том, что ваш фокус сместился. Как бы сильно не ошибался посторонний человек – это его путь, на котором он приобретает опыт. Осуждая такого человека, мы ничем ему не поможем, а себе навредим. Не стоит распылять свою энергию на осуждение чужих ошибок.

8. Злорадство

Если вы поймали себя на том, что вам приносит радость и удовольствие чужое поражение – у вас проблемы. Это говорит о том, что внутри вас засел горький корень, отравляющий вашу душу и эмоции. Возможно, это обида – на других, или даже на самого себя. Человек видеть мир сквозь призму своей обиды в искаженном варианте, и не может трезво оценивать реальность. Злорадство – признак отсутствия мира с самим собой и окружающими людьми. Нет мира – нет гармонии.

Как видите, если не рассматривать эмоции поверхностно, они могут нам многое рассказать. Эмоции сильно влияют на нашу жизнь, самочувствие, здоровье. Поэтому, следует быть внимательными к ним и научиться управлять этой сферой.

Источник: http://vitamarg.com