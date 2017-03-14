8 мифов о жизни бизнесменов

14.03.2017 09:25

Многие люди считают, что бизнесменам живется легко, они сами являются хозяевами личного времени и могут себе позволить все, что захотят. Но, на самом деле, жизнь человека, который занимается бизнесом, может быть намного сложнее, чем того, что посещает свое рабочее место каждый день. В этой статье развеем ложные представления о жизни бизнесменов.

1. Бизнесмен может покупать все, что хочет.

Странное заблуждение, которое не имеет ничего общего с действительностью. Да, финансовые возможности многих бизнесменов немного шире, чем у тех людей, которые живут от зарплаты к зарплате. Но, большинство бизнесменов большую часть своих заработанных средств вкладывают в развитие своего дела, и все крупные покупки тщательно планируют.

2. У бизнесменов много свободного времени.

На само деле это не так. Бизнесмены испытывают недостаток времени всегда, а особенно в начале своего пути. Если у них получается научиться правильно планировать свое время, они могут позволить себе тратить его на другие дела – хобби, встречи с друзьями, отдых. Но, навыки управления временем могут сделать свободным любого человека, а не только бизнесмена. Успешно управляют своим временем лишь немногие.

3. У бизнесменов спокойная жизнь.

Опять заблуждение – все наоборот. У бизнесменов жизнь наполнена стрессами, особенно на начальном этапе развития бизнеса. Им приходится сталкиваться с огромным количеством проблем, которые необходимо решать. Бизнесмены страдают от стресса намного чаще, чем те люди, которые не несут на себе ответственность за свое дело.

4. Бизнесмены ничего не боятся.

Боятся, еще как! Не боятся только дураки, и те, кому нечего терять. А бизнесменам есть что терять. Но, отличие лишь в том, что они заставляют себя каждый день перешагивать через страхи и опасения, и действовать, вопреки всем чувствованиям.

5. Бизнесмены не отчаиваются.

У большинства успешных людей, построивших свой бизнес, были такие моменты, когда они потеряли веру в свой успех и хотели остановиться. И у каждого человека в жизни бывают моменты психологических и энергетических кризисов. Отчаяние переплавляет наши слабости, и именно в такие моменты человек может выжать из себя максимум. Именно в момент душевных «поломок», мы совершаем самые большие победы.

6. Все бизнесмены – нечестные люди.

Еще одна ложь, а точнее, стереотип, рожденный в бедном обществе с пережитками ценностей советского союза. Равенство и братство было удобным – не нужно было мчаться во всю прыть, чтобы достичь желаемого – можно было стать просто равным. Но, сегодня побеждают не те, которые ворчат и обвиняют успешных людей, а те, кто не слушает все это, и упорным трудом движутся к своей цели. Да, есть бизнесмены, путь которых состоит из лжи и воровства. Но, все же больше тех, которые заработали свой успех честным трудом.

7. Бизнесмены общаются с людьми своего круга.

Миф, который ничем не подтвержден. Да, у бизнесменов нет много свободного времени, чтобы проводить его в поисках новых знакомств и встреч. Но, большинство успешных людей продолжают поддерживать отношения с теми, кто не смог достичь их уровня. Это зависит не от того, сколько бизнесов человек построил, а от его жизненной позиции и моральных принципов. Многие бизнесмены продолжают оставаться теми людьми, какими они были до того, как смогли достичь успеха в своем деле.

8. Бизнесмены – жадные люди.

Опять же, это зависит от того, каким по сути является человек. Но, следует отметить, что жадные люди редко достигают успехов в финансовой сфере. Большинство успешных людей щедры, и разделяют свой финансовый успех со многими людьми. Бизнесмены занимаются благотворительностью, вкладываются в социальные проекты и помогают людям.

Светлана, www.vitamarg.com