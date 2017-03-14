Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование

14.03.2017 18:45

Для эксперимента ученые собрали данные о продолжительности жизни 1,5 млн пожилых людей из Швеции

Наличие детей продлевает жизнь, сообщают ученые из Каролинского института в Швеции. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.

Для своего эксперимента исследователи собрали данные о продолжительности жизни 1,5 млн пожилых людей из Швеции, рожденных в 1911–1925 годах, их семейном положении, количестве и поле детей.

В результате оказалось, что с учетом всех факторов, которые влияют на продолжительность жизни, риск смерти оказался ниже среди тех, у кого был хотя бы один ребенок, — причем в большей степени для мужчин, чем для женщин.

Так, в 80 лет мужчина без детей мог рассчитывать прожить еще 7 лет, в то время как мужчина с детьми — 7,7 года. Женщины же в этом возрасте могли прожить еще 8,9 и 9,5 года соответственно.

Такие результаты исследования ученые связывают с несколькими причинами. Во-первых, взрослые дети заботятся о родителях. Во-вторых, появление детей зачастую приводит к более здоровому образу жизни, что благотворно сказывается на ее продолжительности.

Источник: segodnya.ua