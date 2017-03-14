Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях

14.03.2017 19:18

По данным МВД Украины, в 2016 году количество краж с проникновением выросло на 34 %, в сравнении с позапрошлым годом

В условиях сложной экономической обстановки злоумышленники активизируются в поисках легкой наживы, поэтому стремление украинцев защитить свое жилье и имущество от незваных «гостей» смотрится закономерным. В таких условиях надежная сигнализация – не роскошь, а жизненная необходимость, пишет Politeka.

Классическая сигнализация, защищающая от проникновения, состоит из извещателяи основного блока. Последний поддерживает связь с центральным пультом и посылает сигнал в организацию, осуществляющую охрану, при срабатывании датчика. Чтобы обеспечить комплексную защиту, необходимы извещатели систем безопасности, ориентированные на максимальный охват событий.

Датчики открытия

В недорогих охранных системах датчик открытия двери может быть единственным извещателем, по реакции которого срабатывает тревожный сигнал. Такие сигнализации не обеспечивают полноценной защиты. Установка датчиков открытия и/или разбития стекла на все окна необходима, если помещение находится на первом или втором этаже. То же самое касается и квартир, расположенных на последнем этаже или рядом с пожарными лестницами или другими конструкциями, способными облегчить проникновение воров.

Современные сенсоры связываются с центральным блоком сигнализации по радиоканалу, для их монтажа не требуется укладка коммуникационной проводки. Однако стоит обращать внимание на дальность действия приемопередатчика при выборе извещателя. Нужно учитывать, что препятствия на пути сигнала – существенно уменьшают радиус его распространения. Важен и допустимый температурный режим работы.

Датчики движения

Сенсоры, реагирующие на открытие или повреждение окон и дверей, часто находятся в зоне прямой видимости, поэтому злоумышленники прибегают к различным способам их деактивации. Если взломщики смогли проникнуть в помещение, отключив датчик на окне или двери – детекторы движения обеспечат срабатывание тревожного сигнала. Сенсоры, использующие беспроводную связь с основным блоком сигнализации, невозможно деактивировать, повредив их сигнальные линии. Для того, чтобы отключить детектор– взломщику нужно оказаться воле него, находясь в «слепой зоне», которую извещатель не охватывает. Поэтому располагать их нужно таким образом, чтобы пройти к ним незамеченным было невозможно.

Надежную защиту от проникновения обеспечивают инфракрасные барьеры. Их лучи невидимы для человеческого глаза, а излучатели и приемники устанавливаются вне поля зрения. Попадая в зону излучения, взломщик перекрывает луч, после чего срабатывает сигнализация. Обойти это устройство защиты можно лишь в случае, если точно известно его расположение и линия прохождения ИК-лучей.

Применение комплекса из датчиков открытия, повреждения окон и дверей, а также детекторов движения и ИК-барьеров, обеспечивает практически 100 % вероятность срабатывания охранной системы при взломе, даже если часть извещателей была выведена взломщиками из строя.