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Ожог дома: как себе помочь?
В быту можно получить какую-угодно травму. Наиболее распространенная из них, особенно среди любительниц провести время у плиты – ожог. Как помочь себе при легких термических ожогах? Следуйте нашей инструкции.
1. Поместите обожженное место под струю холодной воды на 10-15 минут. Вода снизит температуру и последствия ожога после быстрого охлаждения не будут заметны, то есть на его месте не останется волдыря или шрама.
2. Тщательно промойте место ожога водой с мылом. Это поможет избежать попадания инфекции в ранку.
3. Не заклеивайте ожог пластырем, иначе ожог будет заживать долго и постоянно будет подвергаться травмированию при смене повязки.
4. Нанесите на ожог специальную мазь от ожогов, например, на основе алоэ или пантенола. Эти средства укорят регенерацию тканей и, соответственно, процесс заживления.
5. Покройте место ожога «дышащей» бинтовой повязкой и меняйте ее раз в день. Это защищит ранку от попадания инфекции и лишнего травмирования.
6. При сильной боли примите обезболивающий препарат, например, на основе парацетамола или ибупрофена. Эти средства снимут боль и окажут легкий противовоспалительный эффект.
7. Если боль не проходит в течение дня или на месте ожога появился волдырь, обратитесь к доктору. Возможно, в ранку попала инфекция, поэтому есть вероятность, что врач назначит антибиотик. Кроме того, в появившемся волдыре может возникнуть нагноение, поэтому доктор порекомендует его удалить и продезинфицировать ожог.
Источник: medic.ua
Теги: Донбасс, ожоги, помощь, советы
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