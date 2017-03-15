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Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
Для начала хочу опровергнуть ложь, распространенную некоторыми СМИ о том, что законопроект о лишении гражданства касается только чиновников.
Это наглейшая ложь, призванная ввести народ в заблуждение. Новый закон будет лишать гражданства абсолютно всех граждан Украины, которые добровольно получили паспорта другого государства.
Я всегда призываю обращаться к первоисточникам. Идем на сайт Верховной Рады.
Самые важные цитаты, выделено мной:
"Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України".
"9. Розділ VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Громадяни України, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство" мають паспортні документи іноземних держав, зобов'язані протягом шестимісячного строку з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство" здійснити заходи щодо припинення іноземного громадянства та подати свої паспортні документи іноземних держав до уповноважених органів України для здійснення цими органами в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, заходів із повернення паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів відповідних іноземних держав.
У разі невиконання таких зобов’язань громадянами України, які набули громадянство України відповідно до статті 8 або 10 цього Закону, рішення про оформлення набуття ними громадянства України скасовується в порядку, передбаченому цим Законом. Невиконання таких зобов’язань іншими громадянами України, в тому числі тими, які набули громадянство відповідно до статті 9 цього Закону, є підставою для втрати громадянства України відповідно до цього Закону".
Надеюсь, вы уже поняли что это означает.
Во-первых, жителей оккупированного Крыма пока не планируют лишать гражданства, так как речь лишь о "добровольно" получивших другой паспорт. Но на этом вменяемость авторов законопроекта заканчивается.
Под ударом евреи Украины, имеющие паспорта Израиля. Точную цифру не знаю, но их очень много, гораздо больше, чем граждан Украины, добровольно получивших российские паспорта. А после начала войны евреев с израильскими паспортами стало еще больше, знаю по своим знакомым из Донецка, которые всегда имели право на израильское гражданство, но решили получить его только после бегства от российских оккупантов, так как понимали, что это настоящая война, а Россия в любой момент может пойти дальше. Эти евреи живут в Украине, многое сделали для Украины, многое потеряли ради Украины, а теперь Украина хочет от них отказаться лишь на основании израильского гражданства.
Под ударом венгры Украины, в частности из сел, которые я вам показывал (http://pauluskp.com/news/be97094ee) - там все поголовно имеют паспорта Венгрии, используют в быту венгерский язык, а украинского или русского вообще не знают. Там уже сейчас над административными зданиями рядом с украинскими флагами на постоянной основе висят венгерские флаги.
Если Укрина лишит этих людей гражданства, а значит основных гражданских прав, соседняя Венгрия будет иметь полное право заявлять, что венгров в Украине притесняют. Чем это грозит в будущем, думаю, объяснять не нужно.
Такая же история с украинцами, получившими румынские паспорта.
Напомню, что Россия никогда массово не выдавала свои паспорта жителям приграничных регионов, Путин и без паспортов захватывает наши территории, берет в заложники людей. Поэтому новый законопроект ударит не по Путину.
Массово паспорта гражданам Украины выдавали и выдают Израиль, Румыния, Венгрия.
Этот преступный законопроект можно сравнить не только с законопроектом о языке 2014 года, который помог российским оккупантам, хотя и не был принят. Он намного хуже. Не просто целенаправленно раскалывает страну, но и фактически вводит совковый "железный занавес" - вместо обещанного "безвизового режима".
Ведь народ в приграничных областях получает паспорта соседних государств не от хорошей жизни, а потому, что не хочет платить грабительские пошлины на ввоз автомобилей и хочет ездить за границу без проблем. Эти люди обычные граждане Украины, которые живут в Украине и не собираются уезжать из Украины. Но Порошенко (а это он внес законопроект) хочет тупо их изгнать, лишив гражданства. Изгнать в буквальном смысле этого слова, ведь у людей в Украине всё имущество, но после лишения гражданства они смогут находиться в стране ограниченное количество дней в году. А затем их принудительно выдворят из страны.
Это называется - депортация.
Судя по всему, евроинтеграция по-порошенковски - это поскорее избавиться от граждан Украины с европейскими паспортами.
Источник Архив журналиста.
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, паспорт
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