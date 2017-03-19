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Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»
Я уже без Станицы Луганской не могу жить. Вчера целый день пробыл там, наблюдая за «гражданами страны» на три буквы. Это просто клондайк для журналистов и спецслужб. Интересно, они этим пользуются или пренебрегают.
С того времени, как «Ощадбанк Украины» заявил о идентификации личности тех, кто является их клиентами, в Станичку потянулись толпы жителей с той стороны. Кого я только там не видел. Барыги, старые больные люди, которых привозят на автомобилях и возят в инвалидских колясках.
У «решал», которые сидят между госадминистрацией и «Ощадом» телефоны красные от звонков. «Нужно только правильно записать Вашу фамилию на украинском и 2000 гривен… Я решу вопрос по вашим соцвыплатам…», - кричит в трубку человек з бородой и сережкой в ухе.
Сочувствую работникам «Ощадбанка», ведь они уже работают за гранью возможного. Те, кто славит «ЛНР» и помогает террористам не очень сильно бояться ехать к «ненависным им укропам» и брать деньги в тех, с кем воюют их сыновья. В очереди никто стоять не хочет, как ты его не заставляй. Они привыкли к палке. А у нас демократия, от они и пользуются таким «преимуществом», тем самым показывая свою ужасающую стадную сущность.
Естественно, когда мимо очереди проходят люди в военной форме, они умолкают. Но когда, посмотрев вокруг, никого, кроме своих людей нет, они начинают между собой разговаривать и делиться очень ценной информацией.
И так, в поселок Желтое прибили 20 очень красивых кавказцев. У женщины, которая это говорила, на лице улыбка так и застыла. Кавказцы будут учить местных правильно «воевать» и останутся надолго.
Пожилой мужчина хочет забрать свое и помочь невестке, которая сидит с больным ребенком дома. Ее мужа, его сына, убили «укропы». Теперь он вынужден «мотаться за двоих». «Власть столицы» (так они называют луганских «правителей») не хочет платить им за сына, считая его дезертиром.
Для меня, ка бальзам на душу, было услышать разговор четырёх девушек, которые приехали получить «переселенчиские». Оказывается, эти барышни – обладательницы «паспортов ЛНР». С утра заняли очередь, но только теперь оказалось, что «эти бумажки» можно использовать по назначению только в двух местах – в «республике и в уборной».
Понемножку люди начинают понимать, в каком болоте они очутились, но их рабская «русская сущность» никогда не пойдет против воли Плотницкого и иже с ним. Они будут выматывать себя таким поездками через КПВВ «Станица Луганская», тихо ненавидя «укропов», но ничего делать не будут.
Немножко отойдя в сторонку, увидел дивное скопления народа возле боковой калитки «Ощадбанка». Оказывается, в этом банке есть «нечистые на руку» служащие, которые за определенную плату решают вопрос «без очереди» Цена вопроса – 1500-2000 гривен с 5 человек. Это господа недопустимо. Такими самодурами должна заниматься украинская полиция и СБУ. Они не имеют права работать в государственном банке.
После того, как «свидетели русского мира» получат свою пенсию, они очень быстро на свой возраст бегут к зданию, в котором расположен «благотворительный фонд Рината Ахметова». Такое ощущение, что возвращаешься в гнилой СССР. Возле здания «Фонда» просто ужас, что творится. Все матерят Ахметова, за то, что он «не переехал в Донецк». Но в то же время ждут от него помощи.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, перепись населения, Станица Луганская
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