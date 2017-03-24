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На Земле началась уникальная магнитная буря

24.03.2017 19:42
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На Земле началась уникальная магнитная буря

Сегодня, 24 марта, на Земле начнется самая необычная магнитная буря – она будет вызвана не мощными вспышками на Солнце, а образованием корональной дыры.

Как информирует ТАСС, последствия этой уникальной магнитной бури ощутят на себе все люди, которые считают себя метеозависимыми. По словам Сергея Гайдаша, главы Центра космической погоды Института земного магнитизма, ионосферы и распространения радиоволн, возмущение магнитного поля вызовут не сильные вспышки на Солнце, а огромная дыра в короне Солнца, что негативно отразится на самочувствии миллионов людей по всей планете. Гайдаш при этом подчеркнул, что магнитная буря будет иметь невысокую интенсивность. Это связано с тем, что возмущение вызвано именно корональной дырой, где понижены температура и плотность плазмы.

Впрочем, в любом случае, буря представляет опасность для всех метеочувствительных людей. Кроме того, 29 и 30 марта ожидается еще одна магнитная буря, которая будет вызвана корональной дырой, а не вспышками на Солнце. Конец марта станет очень сложным для метеозависимых людей.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Земля, магнитная буря
 
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