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Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
Обречены стоять в очереди: вторую неделю продолжается игра под названием «докажи, что ты переселенец». Согласно постановлению Кабмина, первоначально до 3 апреля внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны пройти верификацию в отделении Ощадбанка. Правда, не все, а те, кому пришло СМС-сообщение, что дает старт этому «квесту», который иногда заканчивается трагически, пишет «Радио Свобода».
Получи СМС-ку и приходи ночью в Ощадбанк. Жительница Луганска Екатерина показывает сообщение в телефоне, написанное ... английскими буквами:
– Просим вас обратиться в отделение «Ощадбанка» до 3.04.17.
– Как же вы это читали?
– Я? Дочь читала ...
Отстоять очередь, отметиться в банке и отправиться домой. Цель этой игры проста только на первый взгляд.
Этапы квеста. Стань в нужную очередь
«В банкомат одна очередь. Второй этаж – карты – другая очередь, платежки – третья. Идентификация – там», – показывает переселенка Любовь Дяченко.
Четыре очереди в одном отделении «Ощадбанка» Станицы Луганской (Луганская обл.). Несколько списков. В одном 500, в другом 200 человек.
Записываются с ночи. Какой список – не разобраться. Тем более, средний возраст участников этой игры – где-то 65 лет.
– Сколько вам лет?, – спрашиваем у мужчины.
– 90 в октябре ...
В возрасте этого человека сложно скрыть последствия двух операций. Однако и он, и его жена пришли с неподконтрольной территории отметиться, чтобы не отобрали украинскую пенсию.
«Потому что жить на ту (в «ЛНР», – ред.) пенсию мы не можем», – говорит Надежда Ивановна.
Здесь много таких, как эта пара: живущих на той стороне, а получающих пенсию на этой. Некоторые их называют «пенсионные туристы». Забывая, что они чьи-то родители.
«Мы вообще не употребляем слово псевдо-переселенец, особенно, когда мы говорим о пенсии, потому что пенсию имеют право получать и люди с неподконтрольных территорий», – говорит Ольга Грекова, председатель Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту».
Но с другой стороны игрового поля – государство. Его цель – вывести из игры уже несуществующих переселенцев. И, возможно, отбить охоту пенсионерам с той стороны ездить сюда.
«Никто ничего не объясняет. Бардак полный!»
А это уже Константиновка (Донецкая обл.). «Сутки едем сюда, нас кругом проверяют. Для чего все это делается, я не знаю. Люди уже терпеть не могут, мы уже исчезнувшие люди», – говорят переселенцы, которые приехали сюда.
Ситуация в Донецкой области похожа, за исключением одного: местные в списках не значатся. И еще одна деталь, которая объединяет всех переселенцев в очередях: никто точно не знает, что нужно делать.
– Что собой представляет вот эта идентификация? Вам кто-то объясняет?
– Никто ничего не объясняет. Бардак полный! – отвечают люди в очереди.
На самом деле, можно пройти идентификацию в любом отделении, – эксперт
«Ощадбанк не ведет абсолютно никакой информационной работы. На самом деле, людям не надо приезжать в то отделение, где они оформляли карточку. Они могут пройти идентификацию в любом отделении», – объясняет Ольга Грекова из организации «Право на защиту».
«Мы разделили очередь идентификации и других операций. Идентификация проходит – мы выделили специальное помещение, нам добавлена дополнительная численность людей», – говорит управляющая банком в Станице Луганской Людмила Сидяченко.
Но, несмотря на все меры, большинство людей, которые только записались, останутся в Станице Луганской на ночь.
– Вы здесь ночевали?
– Ночевали.
– Снимали квартиру?
– Да.
– А дорого?
– Ну, кто за 100 грн, кто за 75. Мы один день. Но вообще-то люди по трое суток.
«Не надо жаловаться»
Предложения посуточной аренды – на площади у контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». В принципе, здесь – на КПВВ – и начинается эта гонка на выживание, и отсюда многие из тех, кто выстоял под Ощадбанком, направляются домой.
Иногда эта игра заканчивается трагически, дойти до финиша не получается. На прошлой неделе в отделении Ощадбанка в Северодонецке прямо в очереди от сердечного приступа умер человек.
– Леонов! Леонов! – объявляют в очереди... Вообще, большинство из здесь присутствующих родом из страны очередей. Поэтому пытаться обыграть этих людей на их поле сложно.
– Я по телефону сороковой! Так это со вчерашнего дня и ночи. Не надо жаловаться! Все прекрасно у нас, – смеется мужчина в очереди.
И как подтверждение – информация из Ощадбанка. Сроки идентификации переселенцев продлили еще на месяц. До 1 мая. Но триумфа от быстрой победы эта новость пока не принесла. Ведь в очередях готовятся к длительной осаде и раз за разом кричат: «294-й! 296-й ... »
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, квест, переселенцы
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