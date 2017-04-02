Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора

02.04.2017 09:45

Наверное, нет ничего такого, что бы не могло произойти на Луганщине. Я всегда любил этот край нежной любовью, хоть он и не отвечал мне взаимностью. Самые извращенные фантазии, самые невероятные галлюцинации легко воплощаются здесь в реальности и становятся серыми буднями.

Луганщину нужно понимать и чувствовать. Это целое искусство. Лишь овладев им, вы сможете постигнуть все потустороннее величие этой территории.

Поверхностному, черствому человеку может показаться, что Луганск — серый и неинтересный город. Если открыть местный новостной сайт, то вы увидите набор стандартных, блеклых, ничего не значащих новостей со скучными заголовками. И только истинный ценитель Луганщины знает, что эти заголовки — как ворота в Нарнию. С виду это обычный платяной шкаф, но если приоткрыть дверцы, за ними открывается чудесный, неизведанный мир шизофрении и бессовестный лжи.

Здесь, в зазеркалье луганских новостей, мир выворачивается наизнанку, перестают действовать законы физики, а люди совершают самые невероятные, сказочные перевоплощения.

Возьмем, к примеру, самую обычную новость на моем любимом сайте «ЛугансИнформЦентр» (главный новостийный сайт ЛНР) — «Представители Италии и Алчевска обсудили потенциальные инвестпроекты«. Новость датируется 29 марта 2017.

«Руководитель организации Save Donbass People, координатор Итальянского центра в ЛНР Андреа Пальмери и глава администрации Алчевска Наталья Пяткова обсудили перспективы привлечения итальянских инвесторов к реализации совместных бизнес-проектов», — говорится в тексте сообщения.

В довоенное время на такой заголовок никто бы и внимания не обратил. Алчевск — довольно крупный промышленный город, вполне вероятно, что европейские инвесторы могут туда наведаться. В самых разных украинских городах регулярно бывают бизнесмены из различных европейских стран, поэтому ничего удивительного тут нет. Западный бизнес даже в нынешней непростой ситуации инвестирует в Украину и регулярно открывает в разных городах новые производства.

Но чтобы итальянский инвестор вдруг приехал в сегодняшний Алчевск, да еще и стал там обсуждать какие-то инвестиционные проекты… Что-то тут явно не чисто. Опытному исследователю Луганщины в этом месте уже становится понятно, что он стоит у ворот Нарнии. Нужно только вбить имя итальянского инвестора в поисковик — и вам откроется волшебный мир ЛНР во всех его красках и радугах.

Гугл очень хорошо знает Андреа Пальмери. Вы можете почитать публикации о нем на английском, русском, итальянском языках. Правда, в них Пальмери почему-то называют не бизнесменом, а фашистом. Это ультраправый итальянский футбольный фанат, прославившийся на родине хулиганскими выходками. В 2014 году он уехал воевать в Донбасс за «русский мир» и с тех пор постоянно живет в Луганске. Немного нетипично для итальянского инвестора…

Итальянский фашист почему-то поехал воевать не за «украинских фашистов» (что было бы логично с точки зрения пропаганды), а за «русских антифашистов», деды которых воевали с дедами Пальмери. Итальянские части во Второй Мировой как раз принимали участие в боях за Донбасс. Удивительно, да?

На самом деле нет. Ведь с 2014 года «итальянский инвестор» воевал в составе ГБР «Бэтмен», вместе с известной группировкой русских нацистов ДШРГ «Русич», прославившейся своими зверствами.

Сегодня ты воюешь за Новороссию и играешь «итальянского добровольца, приехавшего бороться с бандеровцами» для российских СМИ, завтра изображаешь инвестора и бизнесмена в луганских новостях.

С другой стороны, надо отдать должное ЛНР. Еще вчера ты был отребьем, великовозрастным хулиганом и фашиком, а сегодня ты обсуждаешь потенциальный инвестпроект с мэром Алчевска.

Жалко видео нет. Очень хотелось бы посмотреть, как протекала эта беседа. Фейковый мэр общается с фейковым инвестором. Хулиган и самозванка решают судьбы 100 тысячного города. Это же практически как в кино! Все понимают, что играют роли, но для новостей нужно постараться.

Источник блог Дениса Казанского.