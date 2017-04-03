Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении

03.04.2017 22:00

Мы часто слышим о том, как нам нужно питаться, чего необходимо избегать и какие продукты являются самыми полезными для нас. Однако, что из этого правда, а что – ложь? Мы собрали для вас 10 самых распространенных заблуждений о пищеварении.

Миф №1: Жвачка переваривается годами

Существует распространенное заблуждение о том, что жевательная резинка может оставаться в кишечники на протяжении многих лет. В основу мифа положено свойство жвачки не растворяться во рту, как другие продукты. Считается, что кишечник не в состоянии переварить этот продукт.

На самом деле это неправда. Ваша пищеварительная система выводит жевательную резинку так же, как и все остальное и уже через несколько дней она выходит из организма естественным путем.

Миф №2: Острая пища вызывает язву

Многие люди уверены в том, что острая еда может стать причиной язвы. Ученые выяснили, что самыми частыми причинами язвы являются бактерии Helicobacter pylori (H.pylori) и употребление болеутоляющих препаратов, таких как аспирин, ибупрофен или напроксен. Острые продукты могут усугубить состояние язвы, но стать причиной ее возникновения такие продукты не могут.

Миф №3: Подъем тяжестей вызывает грыжу

Это утверждение отчасти правда. Однако поднятие тяжестей не единственная причина возникновения грыжи. Грыжа может появиться и от длительного запора, и при сильном кашле. Грыжа чаще всего локализуется в области паха, пупка или верхней части желудка.

Миф №4: Цирроз бывает только у алкоголиков

Это правда, что алкоголизм является самой частой причиной возникновения цирроза печени, состояния, при котором здоровые клетки печени повреждаются и заменяются рубцовой тканью. Но есть и другие причины, такие как гепатит В и С. И, хотя злоупотребление алкоголем почти всегда вызывает поражения печени, это не всегда приводит к циррозу.

Миф №5: Орехи – причина дивертикулита

Дивертикулит – воспалительное заболевание кишечника, при котором в стенке кишки образуются мешкоподобные выпячивания, напоминающие грыжи. Раньше врачи рекомендовали отказаться от употребления орехов, кукурузы, попкорна и другой пищи с семенами. Считалось, что кусочки этих продуктов могут спровоцировать развитие дивертикулита и усугубить его состояние. Новые исследования показали, что люди, которые едят пищу с высоким содержанием клетчатки, напротив, имеют меньшие шансы возникновения болезни.

Миф №6: Фасоль – самая частая причина метеоризма среди продуктов

На самом деле, молочные продукты вызывают большее газообразование, чем другие продукты, особенно у людей взрослого возраста. Это происходит из-за того, что наши тела с возрастом становятся неспособны переваривать сахар, содержащийся в молоке (лактозу). Чтобы облегчить эту проблему, употребляйте продукты, не содержащие лактозу.

Миф №7: Людям с непереносимостью лактозы нельзя употреблять молочные продукты

Люди с непереносимостью лактозы отличаются тем, какое количество молочных продуктов они могут употребить. У некоторых людей симптомы непереносимости проявляются уже после одного стакана молока, тогда как у других они могут появиться после двух стаканов. Некоторые люди могут употреблять йогурт или мороженое, но не могут употреблять цельное молоко. Выдержанные сыры, такие как швейцарский сыр или сыр чеддер, редко вызывают неприятные последствия.

Миф №8: Курение избавляет от изжоги

На самом деле, курение может усугубить изжогу. Никотин может расслаблять мышцу в верхней части живота, что позволяет кислоте разбрызгиваться в пищевод.

Миф №9: Рак толстой кишки невозможно не заметить

Рак толстой кишки часто не имеет никаких симптомов до тех пор, пока он не достигнет последней стадии. Специалисты рекомендуют пройти обследование всем людям в возрасте старше 50 лет.

Миф №10: Сон в положении сидя помогает избавиться от изжоги

Нет никаких подтверждений тому, что люди с изжогой могут избавиться от симптомов, если будут спать сидя. Однако вы можете получить некоторые облегчение, если с помощью подушек поднимете голову и грудь на 10-15 сантиметров над спальным местом.

Источник: http://medic.ua