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ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНАМ В «ЭТИ ДНИ»
Про женское здоровье сейчас говорят очень много. Но существуют вещи, которые женщинам категорически нельзя делать в критические дни.
Во-первых, женщинам не стоит принимать обезболивающие препараты. У многих женщин месячные сопровождаются болезненными ощущениями, при этом настолько сильные, что без лекарств обойтись сложно. В любом случае, не стоит заниматься самолечением. Перед тем, как что-то принимать, следует проконсультироваться с доктором. Не пейте анальгин и аспирин, так как они могут усилить кровотечение. На некоторые препараты могут возникнуть аллергии, сыпь и разные виды непереносимости.
Также женщинам не стоит принимать ни ванную, ни горячий душ. Горячая вода существенно усилит кровотечение. Лучшая гигиена – теплый душ.
Также кровотечение могут усилить такие продукты, как шоколад, хлеб, острое и соленое, орехи, кофе, яйца и колбасные изделия. Также следует воздерживаться и от алкоголя.
Косметические процедуры также лучше отложить. Ведь в критические дни кожа становится очень чувствительной и любые, даже самые простые процедуры, могут дать неожиданный, и часто даже неприятный эффект. Также не стоит посещать в эти дни стоматолога, так как болевые ощущения могут быть сильнее, чем обычно.
Из-за гормональных изменений женщина становится более чувствительна, а потому следует оградить себя от сильных переживаний. Лучше отложите сложные разговоры, тяжелые дела или просмотр душещипательных драм.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, здоровье, женщина, гинекология
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