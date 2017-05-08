ТОП 5 фруктів, які попереджують появу зморшок

08.05.2017 09:35

Вони сприяють детоксикації, очищають кров, через що шкіра виглядає більш чистою і сяючою. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Авокадо. Насичене білками і жирними кислотами Омега-3, які є будівельними матеріалами для шкіри. Чудово допомагає проти сухості шкіри, сприяє збереженню та зволоження. Що міститься в авокадо вітамін Е запобігає утворенню зморшок, а масло авокадо можна використовувати в якості натурального зволожувача.



Гранат. Це прекрасний омолоджуючий фрукт, який сприяє регенерації шкіри. Гранати очищають пори, уповільнюють старіння і знижують вираженість зморшок, а також глибоких ліній. Взимку шкіра розширюється через холодного клімату, а фрукт допомагає зберігати пори шкіри стислими.



Ананас. Чудове природне сховище вітаміну C. Акне є ще однією проблемою, активно виявляється взимку, так як в цей час року прищі зберігаються на шкірі довше і є більш глибокими через специфічний стану пір. Ананаси чудово борються з прищами, чорними точками, вони очищають пори глибоко, роблячи шкіру чистою.



Банани. Цей фрукт містить калій, який зволожує шкіру вітамінами А і Е і все. Знижує сухість шкіри під час зими.



Ківі. Містить велику кількість вітаміну C, який допомагає організму виробляти колаген - білок сполучної тканини, що зміцнює шкіру. У ківі також є вітамін Е, який зберігає зволоження шкіри.



