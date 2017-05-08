Женские поступки, которые значат для мужчины больше, чем признания в любви

08.05.2017 13:37

Мужчины и женщины настолько разные, что иногда даже удивительно, как мы уживаемся вместе. Мужчины любят в первую очередь глазами, а женщины – ушами: осознание этого факта помогает понять, как обращаться со своей второй половиной.

Слова «Я тебя люблю» имеют чудодейственный эффект. Большое удовольствие слышать их – да и говорить другим не меньшее. При всей их невероятной силе мы иногда забываем о том, что их нужно подкреплять делом. А в случае с мужчинами можно даже заменять их делом (помним? – они любят глазами), пишет trulylove

Но ни в коем случае на исключать из обращения совсем. Потому что временами мужчины – увы – бывают слишком непонятливыми.

Но какими же поступками подкреплять свою любовь? О, здесь немало вариантов. И мы расскажем о самых понятных, — а потому и самых распространенных – из них. И больше слов может сказать твое внимание к любимому, которое укладывается в следующие пункты:

Готовь его любимые блюда

«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок» – это непреложная истина. Готовь его любимые блюда, по тому рецепту, который нравится ему больше всего. Такое внимание будет оценено. А если любит все, что ты готовишь? Испеки пирог: сладкие ароматы приводят мужчину в благостное расположение лучше, чем что-либо другое (и не забудь об эффекте корицы!).

Надевай наряды, которые ему нравятся

У каждой женщины есть платья, которые нравятся их партнерам более всего. Надевай их почаще. В его глазах это будет свидетельством того, что ты хочешь выглядеть красивой для него. И не забывай, что любят они все-таки глазами!

Держи себя в хорошей форме

Как и в случаем с платьем, это покажет ему, что ты хочешь быть самой желанной в его глазах. И твои занятия спортом, диеты – все эти подвиги – только ради него!

Делай ему комплименты

Мужчины часто страдают от заниженной самооценки, и если не говорить им приятное – какой он молодец, какой герой, какое у него доброе сердце или какой замечательный добытчик, — мужчина может загрустить. Делай ему такие комплименты время от времени – это будет аналогом слов «Я тебя люблю».

Дай ему личное пространство и время

У каждого мужчины есть хобби и любимые занятия, участие в которых тебя не предусмотрено. Ну, знаешь – просмотр футбола с друзьями, выезд на рыбалку и т.д. Психологи указывают на то, что самые крепкие браки бывают у тех пар, в которых женщины не только позволяют своим вторым половинам заниматься любимым делом, но и поощряют к этому.

Только делать это нужно аккуратно. Потому что если частить с предложением «Милый, а почему бы тебе сегодня не съездить на рыбалку?» могут разбудить подозрения в том, что ты просто хочешь избавиться от него. А самый идеальный вариант – разделять его хобби. (И, кстати, идеальный мужчина это тоже понимает).

Спрашивай его совет

Консультируясь с ним по тому или иному поводу, ты дашь понять, что тебя интересует его мнение – а это значительно повышает самооценку мужчины. А в итоге укрепляет отношения. Но и в этом случае перегибать палку не нужно: кому интересно с женщиной, которая не может ступить без тебя ни шагу?

Благодари его по мелочам

В частности, это необходимо для стимулирования его делать мелкую домашнюю работу. Вкрутил лампочку? — «Какой же ты молодец, я бы без тебя не справилась!». Вынес мусор? – «Спасибо, любимый! Это настоящий мужской поступок!». Сходил на рынок за продуктами? – «Ты мой герой! Я бы никогда не дотащила эти пакеты одна».

За добрые дела нужно благодарить – а как же иначе? (Говорят, существуют мужчины, которые делают такие вещи по доброй воле и без напоминания, — но где они водятся?).

Обнимай и целуй его (можно даже в макушку)

Психологи уверяют, что объятия просто необходимы для человека, чтобы чувствовать себя хорошо. Они влияют и на физическое и на психологическое состояние. Объятия – это знак, что человек тебе неравнодушен, что в его объятиях ты чувствуешь себя в безопасности. У каждого мужчины есть рефлекс защитника – и он будет благодарен, что ты считаешь его таковым. (Высчитано, что наиболее сильный эффект производят объятия, которые длятся не менее 7 секунд).

Занимайся с ним ceкcoм

И не только обычным, который с прелюдиями и подготовкой. Секс может быть и коротким – между делом. Таким, для которого не нужно специального места или времени. Во время секса у женщин вырабатывается гормон удовольствия окситоцин, у мужчин – допамин. Оба они необходимы для хорошего самочувствия и отличного настроения.

Стань для него отдушиной

Хотя «плакаться в жилетку» — незыблемая прерогатива мужчин, мужчинам тоже временами нужно выговориться. Не отказывай ему в этом и уж тем более не называй нытиком (если он на самом деле не нытик). Помни – общие секреты сближают людей. О человеке, которому можно раскрыть душу, — другими словами, хорошему другу, — мечтают все. Стань такой для собственного мужа. Иногда для этого достаточно поинтересоваться, как у него дела.