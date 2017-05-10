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Можно ли хранить фотографии умерших людей
После смерти близкого человека фотография — это та вещь, которая визуально напоминает нам о покойнике и хранит о нем информацию. С точки зрения эзотерики, хранить фотографии умерших людей нужно по особым правилам, чтобы избежать негативного воздействия мертвой энергетики и на живых людей.
В чем опасность фото умерших людей
Изображение покойника связно с миром мертвых. Если человек ушел из жизни, то с помощью его фотографии возникает связь с иным миром. Контакт с таким фото может быть опасен, так что не следует развешивать изображения покойных людей по квартире или слишком часто на них смотреть.
Фотографии умерших людей открывают некое окно в потусторонний мир, которое может навредить живому человеку. Конечно, ничего страшного нет, если вы храните дома фото покойных родственников и периодически пересматриваете их. Однако частое обращение к таким изображениям и уж тем более их нахождение на виду (на стене, в рамке на тумбочке) ни к чему хорошему не приведет. В-первую очередь, такие фото ослабляют энергетику живого человека и лишают его защиты. Последствия могут быть еще печальнее. Ослабление энергетики может привести к ухудшению здоровья и психо-эмоциональной нестабильности.
Еще опасность представляют фото с похорон. Некоторые люди зачем-то делают снимки с кладбища, чтобы лишний раз вспомнить о пережитых чувствах. Такие фото будут постоянно возвращать живого человека к его трагедии и не дадут спокойной жизни. Такие снимки вообще лучше не делать. Если же они есть, то есть смысл от них избавиться.
Как правильно хранить фотографии умерших людей
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Фотографии покойных рекомендуется хранить отдельно от фото живых людей.
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Желательно хранить их в черном пакете или черной папке.
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Если на изображении находится не только умерший человек, но и живой, то снимок лучше обрезать, чтобы отделить живую энергетику от мертвой.
Не стоит слишком часто обращаться к фото умерших близких людей. Рассматривать такие фото лучше всего в дни поминовения усопших
Источник Мир Красоты
Теги: Донбасс, опасность, фото, умерший
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