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Можно ли хранить фотографии умерших людей

10.05.2017 08:54
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Можно ли хранить фотографии умерших людей

После смерти близкого человека фотография — это та вещь, которая визуально напоминает нам о покойнике и хранит о нем информацию. С точки зрения эзотерики, хранить фотографии умерших людей нужно по особым правилам, чтобы избежать негативного воздействия мертвой энергетики и на живых людей.

В чем опасность фото умерших людей

Изображение покойника связно с миром мертвых. Если человек ушел из жизни, то с помощью его фотографии возникает связь с иным миром. Контакт с таким фото может быть опасен, так что не следует развешивать изображения покойных людей по квартире или слишком часто на них смотреть.

Фотографии умерших людей открывают некое окно в потусторонний мир, которое может навредить живому человеку. Конечно, ничего страшного нет, если вы храните дома фото покойных родственников и периодически пересматриваете их. Однако частое обращение к таким изображениям и уж тем более их нахождение на виду (на стене, в рамке на тумбочке) ни к чему хорошему не приведет. В-первую очередь, такие фото ослабляют энергетику живого человека и лишают его защиты. Последствия могут быть еще печальнее. Ослабление энергетики может привести к ухудшению здоровья и психо-эмоциональной нестабильности.

Еще опасность представляют фото с похорон. Некоторые люди зачем-то делают снимки с кладбища, чтобы лишний раз вспомнить о пережитых чувствах. Такие фото будут постоянно возвращать живого человека к его трагедии и не дадут спокойной жизни. Такие снимки вообще лучше не делать. Если же они есть, то есть смысл от них избавиться.

Как правильно хранить фотографии умерших людей

  • Фотографии покойных рекомендуется хранить отдельно от фото живых людей.

  • Желательно хранить их в черном пакете или черной папке.

  • Если на изображении находится не только умерший человек, но и живой, то снимок лучше обрезать, чтобы отделить живую энергетику от мертвой.

Не стоит слишком часто обращаться к фото умерших близких людей. Рассматривать такие фото лучше всего в дни поминовения усопших

Источник Мир Красоты



Теги: Донбасс, опасность, фото, умерший
 
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