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Скоро группировки «ЛНР» и «ДНР» заявят, что именно они разгромили «врага» в 1945-м – историк. ВИДЕО
9 мая День победы празднуют не только в России, но и в группировках «ЛНР» и «ДНР», приписывая себе исторические подвиги Советского Союза. Боевики продолжают настаивать на всем известном советском стереотипе «деды воевали», а также перенимают советскую привычку: проведение военных парадов, чтобы запугать противника. Историк Валерий Снегирев отмечает, если развеять миф о «великой победе» Советского Союза, то от целостности России как государства ничего связующего не останется.
– Почему в России День победы остается чуть ли не самым главным праздником?
– Это единственное, что соединяет народы России. А там их более 140. Сейчас если этот стержень – «деды воевали» убрать, тогда многонациональную Россию уже ничего не объединит. Это «общая история государства». Пусть она мифологизированная, но это объединение. А иначе, что общего между мусульманином-татарином и коми-пермяком? Вообще у них даже разные языковые группы.
Сейчас 9 мая – самый главный праздник в России. Раньше еще было 1 мая и 7 ноября. Но 1 мая стал шашлычным «праздником». 7 ноября «накрылся» Российским Днем единства. А ведь когда-то был 7 ноября важнейшим днем. Это трактовалось как «начало новой эры» – «Великой Октябрьской Социалистической Революции». Военный парад в СССР после 1945 года проходил исключительно 7 ноября.
– С какой целью вообще проводятся такие парады?
– Военный парад – это своеобразный отчет о достижениях в области военно-промышленного комплекса. Демонстрация новых образцов военной техники. В России с 1992-1994 года военные парады не проводились. Запретил первый мэр Москвы – Гавриил Харитонович Попов. Он тогда заявил: «Нечего брусчатку на Красной площади танками перемалывать».
Парад – это, по сути, шантаж потенциального противника. «Гляди, что у меня есть и чем я смогу ударить по тебе». Вот то же самое 9 мая будет и на улицах Донецка и Луганска. Там где-то ездящая, а где-то тянущая бронетехника, что-то подкрасят, что-то нагонят из Ростова-на-Дону. Это будет щекотание нервов и заодно «поднимут боевой дух «донбасского народа».
– А когда появилась традиция проводить ежегодные парады именно 9 мая?
– С распадом СССР. Когда их отменили 7 ноября. Это путинское «ноу-хау». В 2005 году отмечали 60-летие «великой победы». Именно тогда они первый раз «забабахали» эту военно-милитаристскую показуху. А до этого 9 мая было исключительно шествием ветеранов. Те, кто остался в живых, шли по городам. А дальше были митинги, возложение венков и цветов, выступление пионеров. Концерты могли быть, но обычно от них отказывались. Все стариков жалели.
А вот с 2005 года начался парад с современной военной техникой. Но ведь они тоже не сразу к такому формату пришли. Сначала был просто театрализованный: грузовики – «ГАЗ-полуторки», броневички, такая себе театральная реконструкция. А потом им это понравилось, решили все масштабнее сделать. Вот в этом году и авиация будет. Единственное, что корабли не подтянут, так как Москва-река мелковатая.
– Очень часто говорят, что в таких парадах участвуют «ряженые» ветераны. Это правда?
– Если его даже призвали в 1945 году, а ему на тот момент должно было быть минимум 17-18 лет. Это он получается 1928 года рождения. Это что 90-летние дедушки и бабушки сейчас пойдут орденами звенеть? Я уезжал из Луганска в 2014 году, на тот момент в живых оставалось около 200 ветеранов. Сейчас смотрю «статистику» «ЛНР» и складывается впечатление, что там они ветеранов клонируют. Или же они бессмертные. Откуда такое количество взялось?
В этом году и в России, и в группировках «ЛНР» и «ДНР» собираются провести акцию «Бессмертный полк»…
– Это традиция советских демонстраций, когда над головой несли портреты вождей, членов политбюро. Типа, они с нами и мы их чтим. И потом вот эту фишку подхватили. И родилась она не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Сибири, где вообще не было военных действий. Но надо ж было как-то показать: «Мы тоже с вами. Мы тоже отдали кровь». Мне лично это напоминает случай в Тюменской области. Именно там я видел самый большой вечный огонь – метров десять в высоту. Как мне объяснили местные нефтяники, надо было сжигать попутный газ при нефтедобычи. Чтобы это делать не просто так, они поставили символический монумент, «погибшим воинам-односельчанам». А когда война в 1941-1945 годах была, этого поселка даже не было. Вот так и с «Бессмертным полком». Придумали те, кто не имел к этому никакого отношения.
Вообще в Советском Союзе и России идеологию продвигают маркетинговыми ходами. Вот «Бессмертный полк» – это инициатива снизу «Забытый полк», которая была направлена в «правильно-патриотическое русло». Но даже и на этом нашли, как заработать
Как только объявили, что будет акция «Бессмертный полк», очень возрос спрос на ретро фотографии бойцов в советской военной форме. Чем больше орденов, тем фотокарточка считалась раритетной и ценилась дороже.
– Появляются новые факты, новые версии тех исторических событий. Почему все равно верят именно в ту историю Второй мировой войны, которую рассказывали в советское время?
– Украина отдала своему северному соседу историю Второй мировой войны…без боя. А они как хотят, как им сегодня выгодно, так ее и трактуют – в кино, книгах и так далее. Они нам навязывают свое видение тех событий.
Они говорят, что СССР больше всех понес человеческих жизней в той войне. Но ведь на самом деле не больше, чем Китай с 1935 по 1945 года. В России искусственно обрезали хронологию войны – не 1939-1945 годов, а 1941-1945 годов. Но ведь началась война 1 сентября 1939 года. Просто пока Францию и Англию немцы бомбили, СССР с Гитлером Польшу делили, а потом и Прибалтику. Вот на Финляндии не договорились.
Вот сейчас в «ЛНР» и «ДНР» традиционно провели военный парад. А вообще, судя по их заявлениям, я думаю, в следующем 2018 году они скажут, что именно «армии» «ЛНР» и «ДНР» разгромили «врага» в 1945 году. И с кем они воевали? Конечно же, с «биндеровцами». Не итальянцами, румынами, немцами, а именно «биндеровцами».
Был недавно на международном семинаре в институте «Ткума», где с коллегами делились опытом. Так чехи прямо сказали: «Ребята, то, что у вас происходит на Донбассе, это недоработка ваших школьных учителей истории».
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
Теги: Донбасс, победа, враг, ДНР, ЛНР
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