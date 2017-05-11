Як назавжди забути про мозолі?

11.05.2017 14:09

Ці два рецепти відмінно підійдуть для кожного. Детальніше у "Країні Здоров'я"

1 -й рецепт мазі від мозолів :



Необхідно змішати невеликий шматочок господарського мила (приблизно 20 грам), 50 грам ріпчастої цибулі, столову ложку сметани і столову ложку натурального меду. Подрібнити і перемішати всі компоненти.



Щоб позбутися мозолів, необхідно накласти склад на місце мозолі, укутати тканиною або бинтом і залишити на ніч, вранці змити теплою водою. Застосовувати засіб до тих пір, поки не зникнуть мозолі.



2 -й рецепт мазі від мозолів :



Необхідно взяти в рівних кількостях листочок алое, сиру картоплю, ріпчасту цибулю, подрібнити і ретельно перемішати. Отриманий склад необхідно нанести на мозоль, зверху накрити свіжозрізаних листом алое ( розрізати уздовж ) і укутати тканиною або прибинтувати на ніч, вранці змити теплою водою.

