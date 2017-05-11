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КАК УЛУЧШИТЬ УТРЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ?
Мы не всегда понимаем, почему днем нам становится сложно концентрироваться на работе или контролировать свои эмоции. Мы чувствуем себя уставшими, пропадает настроение.
Ученые доказали, что то, как вы проводите утренние часы – наиболее важное в течении всего дня. Существует несколько советов о том, как сделать свой день лучше.
1. Сделайте зарядку. Ученые доказали, что люди, которые делают физические упражнения в начале дня, более энергичные и позитивные. А эти вещи – наиболее важные для эффективной работы.
2. Начните утро со стакана воды с лимоном. Она стимулирует энергию как на физическом, так и на психологическом уровне. Лучше всего пить ее натощак за 15-20 минут до еды.
3. До завтрака откажитесь от использования гаджетов. Если вы сразу же начинаете проверять почту или социальные сети, то вы перестаете фокусироваться на своих потребностях.
4. Не отказывайтесь от завтрака. Люди, которые регулярно завтракают, меньше страдают от ожирения и сахарного диабета.
5. Составьте четкий план целей на день. Исследователи говорят, что, если есть конкретная цель, у человека возникает ощущение контроля над ситуацией и уверенностью.
6. Уберите на своем рабочем месте. Это очень важно для концентрации. Исследователи говорят о том, что люди, у которых на рабочем месте порядок, работают существенно продуктивнее.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, психология, настроение, утро
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