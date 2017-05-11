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Магазинні ковбаси визнали небезпечними

11.05.2017 08:00
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Магазинні ковбаси визнали небезпечними

Від цих м'ясних виробів лікарі радять відмовитись. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Основною проблемою таких виробів є те, що для приготування таких продуктів використовуються на надто якісні складники. Для того, щоб покращити смак продукту виробники змушені додавати до нього глутамат натрію.

Передозування даною речовиною в поєднанні з вживанням неякісних складових ковбасних виробів можна призвести до виникнення головного болю, порушень роботи серцево-судинної та нервової системи.

Додавання до ковбасних виробів різноманітних підсилювачі смаку, фарбників, ароматизаторів збільшує ризик виникнення онкологічних захворювань у кожного, хто полюбляє таку продукцію.

Замість того. щоб вживати різноманітні куповані ковбасні вироби краще самостійно запекти шматок м'яса та бути впевнений у тому, що ви вживаєте якісний м'ясний продукт.



Теги: Донбасс, магазин, опасность, колбаса
 
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