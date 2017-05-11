Мед і кориця лікують три хвороби

11.05.2017 08:30

Ці засоби вдало поєднуються і дають чудовий ефект. Детальніше у "Країні Здоров'я"

ХВОРОБИ СЕРЦЯ:



Щодня їжте на сніданок хліб, намазаний замість джему пастою з меду і пудри кориці. Це знижує рівень холестерину в артеріях і рятує людину від інфаркту. Навіть ті, у яких вже був інфаркт, можуть зменшити ризик повторного інфаркту.



Регулярне вживання меду з корицею покращує дихання і зміцнює м'яз серця. У деяких будинках престарілих Америки і Канади, регулярний прийом суміші меду і кориці пацієнтами, помітно поліпшив стану їх, що зазнали віковим змінам, вен і артерій.



СЛАБІСТЬ:



Недавні дослідження показали, що вміст цукру в меді швидше корисно, ніж шкідливо для підтримки сил. У літніх людей, що приймають мед і корицю в рівних пропорціях, поліпшується концентрація уваги і рухливість.



Доктор Мілтон, який проводив дослідження, говорить, що щоденний прийом пів столової ложки меду з додаванням кориці в склянці води, після з ранку натщесерце і після полудня, приблизно в 15:00, коли життєві функції організму починають знижуватися, підвищує життєві функції протягом декількох днів



АРТРИТ:



Страждаючі артритом можуть щодня, вранці і ввечері, приймати 1 чашку теплої води з 2 ложками меду і 1 маленької ч.л. кориці. Регулярний прийом виліковує навіть хронічний артрит.

