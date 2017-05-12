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12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.
В этот день церковь чтит память девяти мучеников. А верующие молятся им об избавлении от физической боли и страданий.
Мученики считаются в народе истолкователями снов. Девять Кизических мучеников учили народ христианству в III веке в Малой Азии. За это языческие правители приказали их арестовать. Проповедники были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть.
Со временем святым мощам стали приписывать чудотворные действия. Заметили, что у них происходят исцеления. По народному поверью мученики помогают при эпидемиях и болезнях. Поэтому 12 мая считали днем целителей и знахарей.
Полагалось с утра произнести специальный заговор от девяти напастей. Принято было готовить целебные отвары из полезных трав и растений. Одна из древних легенд гласит, что Бог нарисовал на песке силуэт человека. Но пришел дьявол и сделал в изображении множество ран-дырочек. Каждая из них означала какую-либо болезнь. Тогда Бог создал 11 трав и наделил их способностью исцелять 77 недугов. Поэтому, заболев сразу всеми болезнями, у человека есть возможность каждую из них исцелить травой.
Заботящиеся о духовном здравии крестьяне, начинали пахоту в этот день с молитвы и советов старейших в семье.
Приметы и поговорки.
Зведное небо 12 мая говорит о богатом урожае осенью. Если перед дождем блеснет молния – будут долгими осадки. Иволга кричит – скоро пойдет дождь. Выползают майские жуки – к засушливым дням.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, праздник, приметы, обряд, традиции
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