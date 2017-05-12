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12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!
Интернет сегодня пестрит ужасающими заголовками о вреде многих продуктов, а диетологи составляют длинные списки того, что есть категорически нельзя. К счастью, ситуация не настолько плачевна, как принято считать, ведь многие лакомства попадают туда совершенно незаслуженно.
Информация о вреде разных вкусностей распространяется со скоростью сарафанного радио. То, что противопоказано в каком-то конкретном случае, со временем начинает считаться вредным для всех без исключения. Пора бы развеять подобные мифы, согласны?
Псевдовредные продукты
Предлагаем выяснить причину всеобщего страха и более детально ознакомиться с продуктами, которых сторонятся приверженцы здорового питания.
Пицца
Излюбленное многими блюдо, подарок итальянской кухни, может быть и полезным. Всё зависит от теста и начинки. К примеру, кусочек вегетарианской пиццы на тонком корже — хороший перекус в течение рабочего дня: сыр, овощи и томатная паста полны витаминов и кальция, необходимых нашему организму.
Вяленая говядина, или бастурма
Этот продукт считается вредным из-за переизбытка соли, но в тоже время в нём содержится необходимый белок. Приготовив бастурму дома, вы подадите к столу полезный продукт из компонентов, в качестве которых будете уверены.
Кетчуп
Как и любой другой покупной соус, кетчуп не вызывает доверия. Но важно знать, что в нём содержится антиоксидант ликопен, снижающий риск развития сердечных заболеваний.
Красное мясо
Красное мясо сегодня многие считают причиной всех бед — от повышенного уровня холестерина до возникновения онкозаболеваний. Однако, как показывают последние исследования, нет четкой связи между употреблением красного мяса и болезнями сердца, инсультом или раком. Всё хорошо в меру, поэтому доктора советуют употреблять красное мясо трижды в неделю. Еще один балл в пользу мяса — большое количество легкоусвояемого витамина D и цинка.
Пиво
Нет-нет, про пивной алкоголизм не может быть и речи! А вот умеренное употребление пива улучшает пищеварение, очищает кожу от акне и угрей. Согласно исследованиям, люди, употребляющие не более стакана пива в день, уменьшают шансы развития сердечно-сосудистых заболеваний на 25 %.
Крекеры
В хрустящем печенье почти нет ничего полезного, но и опасения по поводу вреда этого продукта преувеличены. В крекерах почти нет сахара, а остальные компоненты, например специальная мука, весьма безобидны.
Бекон
Предлагаем посмотреть на этот продукт с другой стороны. В противовес всеобщему мнению, что употребления бекона повышает уровень холестерина, у этого продукта есть свои достоинства, а именно — вещество холин, помогающий сохранить мозг здоровым и предотвратить развитие психических заболеваний, в том числе болезнь Альцгеймера.
Попкорн
Любимому блюду почитателей кино приписывают слишком много отрицательных качеств, хотя вредны не сами кукурузные «барашки», а сопутствующие вкусовые добавки: масло, ароматизаторы, усилители вкуса.
Суши
Морепродукты, из которых готовят суши, содержат много белка, необходимые омега-3 жирные кислоты, а так же необходимый щитовидной железе йод. Если вас смущает наличие белого риса в блюде, готовьте суши с более полезным — коричневым.
Молочный шоколад
Как и черный шоколад, молочный содержит антиоксиданты, магний, а также флавоноиды, снижающие артериальное давление. Единственный недостаток сладкой плитки — высокая калорийность, поэтому такой шоколад не принято включать в рацион диеты для похудения.
Яичные желтки
Этот продукт впал в немилость опять-таки из-за холестерина. Но, учитывая изменение рациона кур на коммерческих предприятиях, можно смело утверждать: уровень холестерина в желтках стал гораздо меньшим, чем десять лет назад.
Сливочное масло
Натуральное сливочное масло, а не смесь растительных и животных жиров, необходимый продукт в ежедневном рационе: в масле содержится редкий витамин К2 и полезные жирные кислоты.
Надеемся, мы убедили дорогого читателя без опасения есть любимые продукты. Если статья принесла вам пользу, поделитесь информацией с друзьями!
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, польза, вред, продукты, миф
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