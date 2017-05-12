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7 советов, которые помогут найти себя
Практически все взрослые люди иногда задаются вопросом, кем же они являются на самом деле? Чего хотят и к чему идут? Вопрос самоидентификации не может остаться без ответа, иначе человек будет продолжать искать и маяться. Чтобы этого не произошло, нужно уделять время изучению себя. Для того, чтобы жить полноценной, насыщенной и гармоничной жизнью, нам нужно просто понять: кто мы, чего хотим и куда стремимся. Часто, для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, а с ними и узнать самого себя, нужно потратить немало времени. Ниже мы рассмотрим советы, которые помогут сделать это.
1. Будьте наблюдательны.
В первую очередь по отношению к самому себе. Мы часто не замечаем, как прорывается наружу наша настоящая сущность. Если вы чувствуете, что та жизнь, которой вы живете, не дает в полной мере вам ощущение удовлетворения и самореализации, это первый сигнал, что вы идете неверным путем. Не отодвигайте себя на второй план – начните уже сегодня наблюдать свои мысли, желания, мотивы, и со временем вы сможете различать ваше истинное, врожденное, от навязанного и чужого.
2. Позвольте себе мечтать.
О себе, о той жизни, которую вы хотели бы прожить. В мечтах вы можете реально представить себе тот образ, в котором вы хотели бы себя видеть. Наше воображение в полете мечты освобождается от стереотипов и всего лишнего, поэтому может нарисовать нам наш настоящий образ. Не относитесь к мечтам, как к бесполезному занятию. «Витая в облаках» вы непременно встретитесь с самим собой и наконец-то познакомитесь.
3. Экспериментируйте.
Как правило, люди находят себя и свое предназначение совершенно случайно , в процессе экспериментов. Поэтому, не бойтесь покидать границы своих представлений о жизни. Уходите из привычного, расширяйте зону комфорта и в процессе таких экспериментальных поисков, однажды, вы переживете озарение. Когда это произойдет, вы точно будете знать, кем вы являетесь и что вам нужно от этой жизни.
4. Поощряйте свое любопытство.
Пока дети растут и развиваются, задача родителей помочь им найти себя. Частью этой задачи является поощрение любопытства к окружающему миру и самому себе. Во взрослом возрасте необходимо заниматься этим самостоятельно, уже без помощи родителей. К сожалению, многие люди делают наоборот – они подавляют свое любопытство, отмахиваются от того, к чему их влечет их разум и душа. Но, если вы встали на путь самопознания, нужно оставаться открытыми для любопытства, поощрять свои интересы и по мере возможности, реализовывать их. Наше подсознание периодически дает нам сигналы именно через интерес и любопытство к чему-то.
5. Практикуйте медитацию.
Как ни удивительно, но медитация работает в таких случаях и ускоряет поиски себя и своего предназначения. Механизм прост – в процессе медитации все мысленные и эмоциональные бури внутри вас утихают, замолкают тысячи голосов, исчезает суета. И это те мгновения, когда можно с упоением слушать голос своего сердца.
6. Ищите источники вдохновения.
То, кем мы являемся, весь наш внутренний потенциал, дарован нам в комплекте с энергией, необходимо для того, чтобы это высвободить, реализовать, развить. Именно поэтому, часто нас вдохновляет то, что не трогает других людей. Некоторые ощущают невероятный творческий подъем, когда нужно решить сложную математическую задачу. У других загораются глаза при виде набора продуктов, из которых можно приготовить вкуснейшее печенью. Наш потенциал проявляется так же и энергетически. Определите, какие занятия, мысли, дела, мечты или слова, открывают внутри вас фонтан энергии и вдохновения, и это поможет вам найти самого себя.
7. Не торопитесь.
Однажды, мудрый царь Соломон сказал такую простую фразу: «Торопливый обязательно оступится». Спешка не приводит ни к чему хорошему, если речь идет о поиске собственной личности. Если вы хотите познакомиться с самим собой, вам не нужно пытаться получить быстрый результат. Вам важно получить нужный результат, и это главное.
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, советы
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