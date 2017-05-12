Как стать спокойным человеком

12.05.2017 09:30

Каждый человек обладает огромным количеством качеств и талантов, о которых он мало знает. Подсознательно и непроизвольно внушает себе неуверенность, которая ведет к ежедневному стрессу и как результат он становится беспокойным. В свою очередь, это негативно отражается на здоровье человека, его самооценке и весь этот клубок он несет всю свою жизнь. В большей степени недовольства собой влияют не только на самого себя, но и подавляюще действуют на окружающих.

Ни для кого не секрет, что большинству нравятся позитивные и счастливые личности. С ними легко и весело, они создают возможности, не позволяя страхам овладевать собой. Сложно представить такого человека замкнутым или грустным потому, что они много улыбаются и общительны. Новые знакомства, возможности. От таких личностей не услышишь жалоб или недовольство погодой, отсутствием урожая, денег и другого нытья.

Не допуская, отрицательные эмоции такие люди надеются только на себя, потому что, знают о возможностях. Подобным поведением они непроизвольно мотивируют окружающих работать над привычками. Хочешь стать уверенным и спокойным, тогда стоит поучиться базовым вещам. Рассмотрим, что предлагает психология, медицина и парапсихология.

С точки зрения психологии, думать позитивно - это привычка, которую можно и нужно развивать. Чудо-способ только один: не ждать подходящего момента и не надеяться на удачный день, который расставит все по своим местам. Прождать можно всю жизнь и не дождаться, а удачных дней мало, потому что добро и зло рядом с людьми ежедневно. Сохраняйте счастливые моменты в памяти, маленькие победы, достижения — вот фундамент на который стоит опереться.

Оставляя свое неудачное прошлое в покое, не возвращаясь к нему мысленно, только так плохие эмоции будут нейтрализованы. Негативная энергия будет не востребована, а значит человек дает себе шанс думать о хорошем. Таким образом, излучается то, что радует вас и окружающих. Подобное тянется к подобному. Будьте уверены, если день не сложился, то только благодаря вам, никто не виноват в ваших плохи мыслях.

Еще одной возможностью достичь спокойствия, является способность расслабиться. Навыком не все владеют, поэтому прибегают к алкоголю или успокоительным средствам, которые не дают стойкого эффекта. Ждать момент, когда придет время отдыха необязательно, можно практиковать в течение дня, культивируя при этом чувство спокойствия.

Стресс — это напряжение и чем меньше мы его получим, тем проще будет расслабиться. В этой ситуации приходит на помощь парапсихология, методик много, выбирать вам, один из самых действенных способов познание дзэн. Я не я и метод созерцания. Как бы ни было смешно, но пока вы находитесь в точке кипения всех страстей и воин, успокоиться не удастся и только взгляд со стороны, может вынести вас с собственного ужаса.

Такая ситуация идентична тому, что вы стоя на корабле отплываете от берега, на котором происходит нечто страшное и неприятное, при этом вас оно больше не касается. Как это работает на деле. Элементарно, представим ситуацию, когда возник спор между вами и начальником или между мужем и женой.

Говорят, что в споре рождается истина, но в итоге каждый остается при своем мнении, но отношения при этом испорчены.

Никто не говорит о том, что лучше промолчать и проглотить несправедливость которую вам пытаются навязать. В этой ситуации лучше не продолжая спора, понять, что можно конкретно предпринять для того, чтобы довести ситуацию до абсурда. Соответственно свести все на нет.

Для достижения спокойствия, необходимо действие! Заметьте действуете вы и не ждете, когда ситуация сама по себе рассосется. Это и будет еще одной вашей победой, которую надо холить и лелеять.

Такая ситуация пойдет только на пользу, потому что управляет гневом не тот, кто злится, а его спокойный оппонент.

Как стать спокойным человеком?

Разобраться в ситуации. Ничего не оставлять на потом, если есть необходимость сделать это сейчас. Само по себе ничего не происходит, вы ответственны за свои идеи и мечты. Нет людей бесстрашных, но есть те, кто делает шаг вперед. В творческой работе не надо ждать музы, лучше взять и начать делать, преодолевая, все «не хочу» и «не могу». Возьмите инициативу в свои руки и ваша удача не заставит ждать долго.

Медицина предлагает вниманию фармакологическую помощь, то есть таблетки, травы, которые сможет прописать врач. Пренебрегать этими средствами было бы по меньшей мере неблагоразумно, но и забывать об умеренности тоже не стоит. Главное — без фанатизма.

Уверенность в себе и спокойствие идут рука об руку, они взаимосвязаны. Поэтому достигая состояния покоя, ловите себя на мысли, что вы это смогли и сможете снова. При ходьбе человек не думает какой ногой наступать, это происходит автоматически. Быть спокойным это привычка, которая по силам тому, кто действительно этого хочет.

Светлана, www.vitamarg.com