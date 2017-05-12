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Насколько безопасна вода из крана?
Воду с крана мы используем ежедневно для различных нужд: мытья посуды, умывания, приготовления блюд, и не знаем насколько это опасно. Как определить состав воды и очистить ее от ненужных веществ - читайте дальше.
Каким стандартам качества должен соответствовать вода?
Прежде всего это отсутствие запаха. Полезная вода не пахнет хлором, который используют для обеззараживания, не имеет гнилого рыбного запаха. Есть прозрачной и бесцветной если вы заметили желтоватую воду то это свидетельствует, что в ней имеются соли и гуминовые вещества. Питьевая вода не имеет выраженного неприятного вкуса.
Если вы обнаружили несколько негативных признаков, то необходимо срочно провести анализ воды в Киеве, Львове или в другом городе, где вы находитесь.
Что это за процедура?
Это комплексная проверка в лаборатории, при которой обнаруживают, какова активность ионов водорода от которых зависит уровень кислотности воды. Также определяют жесткость, количество хлоридов и сульфатов. И предоставляют заключительный вывод о том, можно ли использовать воду для бытовых нужд. Стоимость процедуры недорогая и вы можете смело проконсультироваться с менеджером и получить информацию, которая вас интересует.
Как очистить воду?
Есть несколько эффективным методов, один из них это использование активированного угля. 10 таблеток необходимо поместить в пакетик и добавить в емкость с 10 литров, воду поставить в прохладное место, чтобы не происходило размножение бактерий.
Самым простым и самым старым способом очистки является кипячения воды. Процедура уничтожает вредные микроорганизмы и бактерии. Воздействию высоких температур воду, следует подвергать до 10 минут.
Фильтры для воды. Есть более дешевые и очень дорогие представляют собой трубку или сетку, которые фильтруют песок и другие примеси. С их помощью можно избавиться хлора, улучшить цвет и вкус. Есть фильтры на кран, которые можно самостоятельно установить без труда. Насадки необходимо менять каждые 4-5 месяцев.
Очистить можно ультрафиолетом, который устанавливают под кухонной мойкой и присоединяют к электрической сети. Ультрафиолетовые лучи озаряют воду, поэтому большое количество бактерий погибает.
Метод замораживания. Бутылки с водой помещаем в морозильную камеру на определенный промежуток времени. Затем выливаем ту воду, которая не до конца превратилась в лед и удаляем корку из сосуда.
Не жалейте времени и средств, чтобы очистить воду ведь отрицательный состав с микроорганизмов приводит к болезням почек и других болячек.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вода, очищение
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