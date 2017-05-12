Насколько безопасна вода из крана?

12.05.2017 13:38

Воду с крана мы используем ежедневно для различных нужд: мытья посуды, умывания, приготовления блюд, и не знаем насколько это опасно. Как определить состав воды и очистить ее от ненужных веществ - читайте дальше.

Каким стандартам качества должен соответствовать вода?

Прежде всего это отсутствие запаха. Полезная вода не пахнет хлором, который используют для обеззараживания, не имеет гнилого рыбного запаха. Есть прозрачной и бесцветной если вы заметили желтоватую воду то это свидетельствует, что в ней имеются соли и гуминовые вещества. Питьевая вода не имеет выраженного неприятного вкуса.

Если вы обнаружили несколько негативных признаков, то необходимо срочно провести анализ воды в Киеве, Львове или в другом городе, где вы находитесь.



Что это за процедура?

Это комплексная проверка в лаборатории, при которой обнаруживают, какова активность ионов водорода от которых зависит уровень кислотности воды. Также определяют жесткость, количество хлоридов и сульфатов. И предоставляют заключительный вывод о том, можно ли использовать воду для бытовых нужд. Стоимость процедуры недорогая и вы можете смело проконсультироваться с менеджером и получить информацию, которая вас интересует.



Как очистить воду?

Есть несколько эффективным методов, один из них это использование активированного угля. 10 таблеток необходимо поместить в пакетик и добавить в емкость с 10 литров, воду поставить в прохладное место, чтобы не происходило размножение бактерий.



Самым простым и самым старым способом очистки является кипячения воды. Процедура уничтожает вредные микроорганизмы и бактерии. Воздействию высоких температур воду, следует подвергать до 10 минут.



Фильтры для воды. Есть более дешевые и очень дорогие представляют собой трубку или сетку, которые фильтруют песок и другие примеси. С их помощью можно избавиться хлора, улучшить цвет и вкус. Есть фильтры на кран, которые можно самостоятельно установить без труда. Насадки необходимо менять каждые 4-5 месяцев.



Очистить можно ультрафиолетом, который устанавливают под кухонной мойкой и присоединяют к электрической сети. Ультрафиолетовые лучи озаряют воду, поэтому большое количество бактерий погибает.



Метод замораживания. Бутылки с водой помещаем в морозильную камеру на определенный промежуток времени. Затем выливаем ту воду, которая не до конца превратилась в лед и удаляем корку из сосуда.



Не жалейте времени и средств, чтобы очистить воду ведь отрицательный состав с микроорганизмов приводит к болезням почек и других болячек.

Источник: http://zdorovia.com.ua