Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Як зрозуміти, що шампунь якісний?

15.05.2017 22:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Як зрозуміти, що шампунь якісний?

На що звертати увагу - читайте у "Країні Здоров'я"

Основу всіх миючих засобів складають поверхнево-активні речовини (ПАР). Вони негативно впливають на структуру волосини, руйнують захисну поверхню, але добре вимивають бруд з шкірних покривів, очищають волосся від кіптяви.

Щоб зробити ПАР менш агресивними, хороші косметичні виробники (великі бренди в основному) вводять м'які ПАР, які синтезують з амінокислот. Невеликі виробники не використовують м'які ПАР або застосовують їх у малій кількості. У підсумку, лусочки волосся стають дибки, волосся ламається.

Щоб шампунь пінився, виробники вводять загусники піни і стабілізатори. У дешевих марках для цієї мети використовують кухонну сіль. Найбільш перевірена добавка - це диметикон, який перетворює миття волосся на суцільне задоволення.

Ще один момент. Чим більше миючих компонентів у шампуні, тим менше буде концентрація кожного, а значить, роздратування теж буде менше. І якщо на упаковці ззаду вказані тільки два миючих компонента - лаурітсульфат і діеталономіди, а інше - вода і добавки, то 100 % - це неякісний шампунь.



Теги: Донбасс, советы, шампунь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх