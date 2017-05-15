Все рубрики раздела
- Не Путин, а "измена": западные СМИ о самой большой проблеме украинцев15:10
- Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость19:03
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации16:54
- Большинству украинцев не дано дожить до 60 лет13:39
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми13:13
- Безвиз не означает, что вы легко сможете пересечь границу.... Можете и не пересечь12:58
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа08:19
- 6 золотых правил здоровья07:49
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора07:08
- Ветеран АТО обвинил в Майдане и войне "миллионы украинцев-дебилов". ВИДЕО06:52
Як зрозуміти, що шампунь якісний?
На що звертати увагу - читайте у "Країні Здоров'я"
Основу всіх миючих засобів складають поверхнево-активні речовини (ПАР). Вони негативно впливають на структуру волосини, руйнують захисну поверхню, але добре вимивають бруд з шкірних покривів, очищають волосся від кіптяви.
Щоб зробити ПАР менш агресивними, хороші косметичні виробники (великі бренди в основному) вводять м'які ПАР, які синтезують з амінокислот. Невеликі виробники не використовують м'які ПАР або застосовують їх у малій кількості. У підсумку, лусочки волосся стають дибки, волосся ламається.
Щоб шампунь пінився, виробники вводять загусники піни і стабілізатори. У дешевих марках для цієї мети використовують кухонну сіль. Найбільш перевірена добавка - це диметикон, який перетворює миття волосся на суцільне задоволення.
Ще один момент. Чим більше миючих компонентів у шампуні, тим менше буде концентрація кожного, а значить, роздратування теж буде менше. І якщо на упаковці ззаду вказані тільки два миючих компонента - лаурітсульфат і діеталономіди, а інше - вода і добавки, то 100 % - це неякісний шампунь.
Теги: Донбасс, советы, шампунь
- Маккейн дал совет Трампу относительно Украины
- Обама поговорил с Меркель о Донбассе, ждем действий
- Чем травятся дончане?
- Путин раскрыл "сирийские карты"
- Обама назвал Януковича “коррумпированной марионеткой Путина” и считает, что Кремль в Сирии рушит свою экономику
- Политолог прогнозирует создание коалиции против Ирана- России- Асада
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе17:45
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло17:15
- В Минобороны Украины подтвердили поставки Россией вооружения боевикам на Донбасс 16:15
- ВОДА «В ЗАКОНЕ»: ЧТО ЕЩЕ СТАЛО МОЖНО ПРОВОЗИТЬ ЧЕРЕЗ КПВВ15:30
- В рядах боевиков «ДНР» появились российские инструкторы по ведению артразведки14:30
- На Донетчине выясняли, какой танковый экипаж лучше (ВИДЕО)13:50
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад22:35
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- В России паника: Украина наносит удар по одной из главных пропагандистских машин Кремля - гундяевской УПЦ МП21:45
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Без/виз против «запрета ОК и ВК»19:45
- У харьковчанки отобрали набитую долларами сумку19:15
- Кабмин разрешил украинцам летать в Турцию без загранпаспорта18:45
- Порошенко назвал условие для отмены запрета сайтов18:15
- Не Путин, а "измена": западные СМИ о самой большой проблеме украинцев15:10
- Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость19:03
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации16:54
- Большинству украинцев не дано дожить до 60 лет13:39
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми13:13
- Безвиз не означает, что вы легко сможете пересечь границу.... Можете и не пересечь12:58
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа08:19
- 6 золотых правил здоровья07:49
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора07:08
- Ветеран АТО обвинил в Майдане и войне "миллионы украинцев-дебилов". ВИДЕО06:52
- Тримайтеся!!! Рада прийняла шокуючий закон, тепер влада має право конфіскувати у вас все майно
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации
- Пенсионной реформы не будет: МВФ отверг проект Кабмина
- Скандал на Евровидении: Верка Сердючка пойдет под суд (видео)
- Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Арестович: Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
- Аналитик озвучил печальный прогноз по возвращению Донбасса