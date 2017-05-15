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Мінеральна вода: чи справді безпечна?
Наскільки корисна ця вода - читайте у "Країні Здоров'я"
Вживання мінеральної води може допомогти позбавити від ряду захворювань. Лікувальні властивості води залежать від її хімічного складу, наявності солей і мінералів, температури зберігання. І, відповідно, для лікування одних хвороб такий склад підходить, для інших - ні. Тому, перш ніж приступити до лікування мінеральною водою, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем.
Вид мінеральної води, кількість її споживання і частоту точно визначить тільки фахівець. Чому? Бо відомо дуже багато випадків самолікування, які мають зворотний ефект. Наприклад, надлишок мінеральної води в організмі може призвести до безсоння, запаморочення, нудоти. Тому, приймати мінеральну воду потрібно з такою ж обережністю, як і будь-які інші ліки.
Звідки береться мінеральна вода
Мінеральна вода - це вода, що має в своєму складі натуральні мінерали. Природні мінеральні води є унікальними підземними водами, які відрізняються від інших вод чистотою з моменту їх походження, а склад залежить від типу породи, через які вони просочуються, від часу перебування під землею і від родовища мінеральних вод. Завдяки підземному походженню мінеральна вода насичується мінералами, мікроелементами та іншими компонентами, які позитивно впливають на організм людини. Також підземне походження гарантує відсутність у складі мінеральних вод згубних хімічних забруднювачів, яких є величезна кількість на поверхні землі.
В залежності від насиченості складу мінералами, мінеральні води діляться на 3 види:
води з дуже низькою концентрацією мінералів (до 50 мг / л сухого складу);
води з низькою концентрацією мінералів (до 500 мг / л сухого складу);
води з високою концентрацією мінералів (більше ніж 1500 мг / л сухого складу).
В залежності від типу мінералів, що входять до складу, мінеральні води бувають:
гідрокарбонатні (600 мг гідрокарбонату (мінеральних солей) на літр);
сульфатні (концентрація сульфату більше 200 мг на літр);
хлоридні (більше 200 мг хлоридів на літр);
кальцієві (концентрація кальцію більше 150 мг на літр);
натрієві (концентрація натрію більше 200 мг на літр);
змішані (мають змішаний склад, наприклад, гідрокарбонатно-сульфатні, хлоридно-сульфатні і т.д.).
Показання до застосування
Мінеральна вода має свої показання при захворюваннях, які повинні бути зазначені на пляшці. Мінеральну воду різних концентрацій і різних видів прописують для лікування при таких захворюваннях:
захворювання нирок;
печінки;
прямої кишки;
діабет;
гастрит;
ожиріння;
виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки (вид води, концентрацію, кількість і частоту прийому позначає лікуючий лікар).
Протипоказання до застосування
Не варто забувати і про них. В першу чергу, мінеральна вода небезпечна при загостреннях будь-яких хвороб. Також не можна приймати воду при:
алкоголізмі;
проносах;
жовчнокам'яних хвороб;
психічних розладах.
З особливою обережністю треба приймати лікувальну мінеральну воду жінкам при вагітності та грудному вигодовуванні. Слід пам'ятати про те, що сульфатна вода може виявитися вкрай небезпечною для дітей і підлітків, так як вона перешкоджає засвоєнню кальцію в організмі.
Що радять лікарі
Найголовніше правило - вживати лікувальну воду тільки після повного обстеження лікарем, уважно вибирати місце покупки води. Уважно читай етикетку на пляшці, тому що на ній ти знайдеш найбільш важливу інформацію, таку, як дата розливу, термін придатності, склад, показання та інформацію про заборони щоденного пиття лікувальної мінеральної води. Якщо ж такої інформації немає, таку мінералку купувати не варто.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, вред, минеральная вода
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