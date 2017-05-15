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МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»

15.05.2017 08:55
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МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»

Недавно во ВКонтакте появились мошенники, которые представляются службой технической поддержки и присылают спам пользователям. 

Схема мошенничества проста. Пользователь получает сообщение о том, что на его страницу стали поступать жалобы. Для того, чтобы все проверить, предлагают перейти по ссылке и выполнить инструкции. 

Такими уловками спамеры пользуются уже много лет. Ссылка ведет на посторонний сайт. Администрация социальной сети никогда такого не присылает. Как правило, профиль, на который поступают жалобы, сначала блокируется. 

Что же делать, чтобы обезопасить себя от мошенников:

1. Никогда не переходите по неизвестным ссылкам. 

2. Никогда и никому не говорите и не публикуйте в интернете свои логин и пароль от социальных сетей. Администрация сайта никогда не спрашивает логины и пароли.

3. Используйте уникальные пароли, которые состоят из цифр и букв. 

4. Периодически меняйте пароль от социальной сети.

Автор статьи: Наталья Рябчун

 

Источник: http://zi.dn.ua 

 


Теги: Донбасс, ВКонтакте, мошенники
 
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