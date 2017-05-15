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Розкрито таємниці краси Мерлін Монро
Вона зачаровувала чоловіків і викликала заздрість у жінок, нею захоплювались мільйони. Як Мерлін Монро вдавалось завжди бути на висоті - читайте у "Країні Здоров'я"
• Під час зйомок, Мерлін навмисно трохи опускала верхні повіки, щоб погляд виходив загадковим і захопливою
• Вона укладала волосся у зворотний бік їх природного зростання. Проділ у неї був на правій стороні, а природний - на лівій
• Мерлін приймала ванну з льодом і крапелькою Chanel № 5
• У звичайному житті Мерлін воліла залишатися без макіяжу
• Використовувала зволожуючий лосьйон для тіла ;
• Ще один секрет краси був відкритий після смерті Мерлін Монро. На фотографії, зробленій в спальні Мерлін Монро, можна побачити її улюблений нічний крем. Внизу поряд з приліжкові столиком серед розкиданих паперів розташувалася скромна баночка. Це PHelityl, активний крем для сухої і злегка сухої шкіри, який випускається і зараз...
У висновку можна сказати, що головний секрет краси Мерлін Монро - це її бажання бути красивою. Дивлячись на фотографії Мерлін без макіяжу ми бачимо симпатичну жінку, милу, привабливу, але не більше того. І тим разючий контраст створює розкішна красуня з прекрасно підібраним макіяжем і зачіскою - та ж Мерлін Монро.
Теги: Донбасс, красота, секрет, советы
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