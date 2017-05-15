Вчені назвали найкорисніші солодощі

15.05.2017 18:10

Дієтологи визначили, які продукти не шкодять фігурі. Детальніше у "Країні Здоров'я"

1. Зефір. Набагато менш калорійний, ніж більшість солодощів. Містить багато заліза і фосфору, а також білків, які зміцнюють м'язову тканину.



2. Пастила. У розумних кількостях пастилу можна їсти, не побоюючись за фігуру. Вона, як і мармелад, зменшує негативний вплив радіації і виводить з організму солі важких металів.



3. Мармелад. Корисний, перш за все, завдяки натуральному компоненту - пектину, який надає йому желеподібну форму. Пектин знижує рівень холестерину, виводить токсини і нормалізує діяльність шлунково -кишкового тракту. Крім того, в ньому не так вже й багато калорій!

