6 золотых правил здоровья

16.05.2017 07:49

Кацудзо Ниши — один из самых известных целителей Японии, который создал на личном опыте шесть правил здоровья. Ниши верил, что вылечить человека может лишь он сам, если этого захочет. И этому есть неопровержимое доказательство.

Система: «Шесть правил здоровья Ниши»

Основополагающим фактором системы Ниши является хорошее понимание особенностей физиологии человека. Выводы, которые он сделал, в буквальном смысле перевернули мир и его представления о том, что такое болезнь и как добиться здоровья, используя всего несколько простых манипуляций со своим телом в день.

К слову будет сказано, шесть правил здоровья от Ниши получили широкую огласку около 80 лет назад. В наше время засвидетельствовано тысячи примеров по всему миру, в которых тяжелобольные излечиваются от недугов, когда уже врачи даже разводят в бессилии руками.

Что нужно знать перед началом выполнения упражнений.

Как известно, большинство из нас имеют проблемы с позвоночником. Распространены сколиозы и различные искривления. Все это происходит от неправильной осанки. Когда человек сутулится, его связки и мышцы ослабевают, не так крепко держат позвонки, как надо, вследствие чего они смещаются относительно самих себя.

Золотые правила здоровья Кацудзо Ниши направлены на формирование правильной осанки с помощью несложных упражнений, плаванья, правильного питания для укрепления позвоночных систем, чередования бодрствования и сна в определенном режиме и т.д.

1. Первое Золотое Правило Здоровья — ТВЕРДАЯ ПОСТЕЛЬ.

Человек одну треть своей жизни проводит во сне, поэтому это время можно употребить не только на отдых, но и на коррекцию осанки. Ровная и твердая постель важна потому, что в этом случае вес равномерно распределяется по всему телу и мышцы могут полностью расслабиться. Вместе с тем, только на такой постели возможно исправление позвоночного столба, который находится в искривленном состоянии днем во время работы.

Твердая постель стимулирует деятельность кожи, активизирует работу кожных венозных сосудов, предотвращает опущение печени, ускоряет кровоснабжение кожи. Все это обеспечивает крепкий сон и бодрое состояние после него.

Конечно, спать можно и на полу, и на подстеленном куске фанеры, но главное надо помнить, что одной из важных функций кровати является ее способность согревать тело человека снизу. Поэтому, обустраивая свое ложе, позаботьтесь о правильном размещении жестких конструкций.

Для того, чтобы сон был более качественным, полезно будет вечером, примерно за час до сна, провести 20 минут на свежем воздухе. Очень удобно заниматься своим здоровьем вместе с любимым человеком или другом.

2. Второе Золотое Правило Здоровья – ТВЕРДАЯ ПОДУШКА.

Скорее всего, это даже не подушка, а валикообразная подкладка под голову. Лучше всего для этих целей использовать предмет из дерева, тщательно подогнанный под ваши параметры.

Подушка-валик должна быть определенных размеров, которые у каждого человека отличаются. Если говорить простыми словами, то ваша новая подушка должна заполнять впадину между затылком и лопаточной областью. При этом третий и четвертый шейные позвонки будут ровно лежать на твердой поверхности, не искривляясь. Пример правильной кровати с твердой подушкой и неправильной показаны на рисунке.

Конечно, сразу становиться ясно, что такая подушка будет с непривычки доставлять массу неудобств или даже болезненные ощущения. Но все это от того, что мы долгое время привыкали к другому образу сна и теперь правильное нам кажется неудобным. Для того, чтобы смягчить неприятные ощущения на первых порах, твердый валик можно обволакивать мягкой тканью. Однако помните: время от времени ткань нужно снимать и таким образом постепенно избавиться от нее. Нужно привыкнуть спать на правильной подушке — это залог здоровья.

3. Третье Золотое Правило Здоровья – УПРАЖНЕНИЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Данное упражнение воздействует на позвоночные нервы, расслабляет их и снимает перенапряжение. Нормализует кровообращение, благотворно влияет на работу сердца, стабилизирует работу основных систем организма, включая нервную. Способствует правильной работе кишечника.

Исходное положение: ложимся на спину, естественно, на ровной и твердой поверхности. Это может быть постель или пол. Руки запрокидываем за голову, ноги вытянуты вперед, а носки ног тянем к лицу.

Техника выполнения упражнения: для начала необходимо растянуть тело. Тянемся правой пяткой вперед, а руками - в противоположную сторону. Потом делаем то же самое левой пяткой. Далее подкладываем руки под голову и, не отрывая туловища от пола (следим, чтобы пятки, бедра и позвоночник были прижаты к полу), делаем волнообразные движения наподобие рыбки - слева направо в течение 1-2 минут. Но не вверх и вниз, поскольку это важное условие техники выполнения упражнения.)

Это и последующие упражнения рекомендуется выполнять дважды в день - утром и вечером.

4. Четвертое Золотое Правило Здоровья — УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ КАПИЛЛЯРОВ.

Цель упражнения — стимулировать капилляры в органах, улучшить кровообращение во всем организме, движение и обновление лимфы. Данное упражнение является хорошим заменителем бега, поскольку позволяет убрать нагрузку на суставы и сердце, что является очень важным. Если есть возможность выполнять его обнаженным, то кроме вышеперечисленных эффектов, вы дополнительно активизивуете кожное дыханияе. Это способствует очищению организма от шлаков через кожный покров.

Исходное положение: лягте на твердое основание - на спину. Под шею положите уже привычный нам валик.

Техника выполнения: поднимите ноги вверх, направьте ступни так, чтобы они были параллельны полу. Руки также поднимите вверх. В таком положении рук и ног делайте ими активные потряхивания в течение 1-3 минут.

5. Пятое Золотое Правило Здоровья – УПРАЖНЕНИЕ «СМЫКАНИЕ ЛАДОНЕЙ И СТОП».

Это упражнение помогает силам духа и тела достичь равновесия, координирует функции мышц, нервов и кровеносных сосудов. Выполняя его, мы помогаем работе диафрагмы, что, естественно, улучшает кровообращение и снижает нагрузку на сердце. Особая польза этого упражнения еще и во взаимодействии мышц правой и левой стороны нашего тела, которые, координируясь, помогают работе всех внутренних органов.

Это упражнение особенно полезно выполнять при беременности, так как оно способствует благоприятному развитию плода в утробе матери.

Данное упражнение состоит из двух этапов: подготовительной и основной части.

Подготовительная часть упражнения.

Исходное положение: ложимся на спину - на твердую поверхность, под шею кладем валик. Далее необходимо сомкнуть стопы ног и ладони рук, развести колени в стороны, как показано на рисунке.

Техника выполнения.

В таком положении мы будем выполнять несколько разных манипуляций или движений. Каждое из них необходимо повторить 10 раз.

1. Не меняя положения рук, ног и туловища, просто нажимаем подушечками пальцев друг на друга.

2. Начинаем нажимать подушечками пальцев друг на друга и продолжаем нажатие уже всей ладонью.

3. Плотно сжимаем полностью поверхности ладоней

4. Сомкнутые руки вытянуть максимально за голову и провести линию от положения из-за головы до пояса. Пальцы при этом не меняют положения и «смотрят» за голову. Ладони держать максимально близко к телу.

5. Развернуть пальцы обеих рук, чтобы они «смотрели» на стопы, и двигать ими от паха до живота.

6. Делаем движения аналогично п.4, но только теперь не проводим руки близко к телу, а делаем это на максимальном удалении от тела, как бы рассекая воздух.

7. Вытянуть руки вверх, вернуть обратно, стараться делать движение на максимальную длину.

8. Руки остаются сомкнутыми над солнечным сплетением, а ступни ног двигаются вперед и назад, не размыкая стоп.

9. Совмещаем движения, двигая ногами, как указано в п.8. Добавляем движения ладонями в аналогичном порядке.

Основная часть упражнения.

Исходное положение: лежим на спине ( после завершения 9 пункта подготовительной части). Ладони сомкнуты над солнечным сплетением, стопы сомкнуты, колени разведены в стороны.

Техника выполнения: закрываем глаза и, не изменяя положения ног и рук, лежим 10-15 минут

6. Шестое Золотое Правило Здоровья – УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ЖИВОТА.

Одной из главных составляющих успешности данной методики является вера в свои силы. Как говорится, мы то — о чем мы думаем. Если настраивать себя на позитивный исход и свято верить в результат, то он не заставит себя долго ждать.

Упражнение для спины и живота предназначено именно для тех областей нашего тела, в которых сконцентрированы основные жизненные энергии и важные органы. Оно полезно для восстановления кислотно-щелочного баланса в организме, способствует благотворному влиянию умственной энергии. Оно делится на подготовительную часть и на основную.

Исходное положение подготовительной части:

садимся на пол на колени, при этом таз опускаем на пятки. При желании и для бОльшего удобства можно сесть «по-турецки». Не забывайте держать спину ровно, руки находятся на коленях. Все элементы упражнения выполняем по 10 раз в каждую сторону.

Техника выполнения:

1. Такая себе разминка — поднимаем и опускаем плечи.

После первого элемента выполните промежуточные действия. Выполнять их, кстати, надо будет после каждого из нижеописанных элементов подготовительной части.

— вытяните руки вперед перед собой, затем резко оглянитесь назад, как бы стараясь увидеть свой копчик. Далее медленно переведите взгляд от копчика до шеи. Конечно, у вас не получится увидеть спину — поэтому делайте это мысленно. Верните голову в исходное положение и проделайте те же манипуляции - только уже с правой стороны.

— выполняем те же самые действия, только теперь руки вытянуты вверх.

2. Наклоняем голову вправо и влево (не забываем сделать промежуточное упражнение).

3. Наклоняем голову вперед и назад (опять промежуточное упражнение).

4. Объединяем пункты 3 и 4: наклоняем голову вправо-назад, потом влево-назад (промежуточное упражнение).

5. Не забываем, что упражнения подготовительного периода мы делаем по 10 раз в каждую сторону. Наклонить голову к плечу, потом медленно перекатить ее, касаясь затылком спины ( промежуточное упражнение).

6. Поднять руки с колен, согнуть их в локтевых суставах, образуя прямой угол и крепко сжать ладони. Голову запрокинуть, смотреть в потолок и разводить локти в стороны, пытаясь как бы соединить их за спиной. В это время подбородок тянется вверх (последний раз делаем промежуточное упражнение).

Исходное положение основной части - то же самое, что и в подготовительной.

Техника выполнения:

Расслабьтесь на небольшой отрезок времени. Затем снова подтяните живот, выпрямите спину и делайте маятниковые раскачивания вправо-влево, при этом совершая животом движения вперед-назад. Выполняем такие движения в течение 10 минут. Это поначалу будет казаться сложным, но вы очень быстро привыкните.

Источник smiruponitke.