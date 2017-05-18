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11 бюджетных средств для поддержания красоты
Современный мир диктует свои условия представительницам прекрасного пола. Зачастую мы ухаживаем за кожей лица, волосами и ногтями на скорую руку, уделяя этому процессу совсем немного времени.
Систематичная небрежность в уходе за собой может негативно отразиться на внешнем виде женщины. Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйся этими простыми хитростями!
Секреты женской красоты
1. Всем давно известно, что чайные пакетики являются отличным средством от кругов под глазами. Чтобы эффект был более действенным, достаточно заварить пакетики зеленого чая вечером и поместить их в морозилку. На следующее утро можно смело использовать холодный компресс.
2. Убрать небольшие покраснения на лице поможет маска из овсяных хлопьев. Для этого достаточно залить небольшое количество крупы кипятком и дать ей остыть до комнатной температуры. Маску нужно наносить непосредственно на проблемные зоны и, прикрыв бумажной салфеткой, оставить действовать в течение 5–10 минут.
3. Убрать солнечный ожог поможет действенная смесь из воды и эфирных масел.
4. Мало кто знает, что яблочным уксусом можно заменить такое средство, как тоник для лица. Он тонизирует, очищает кожу и подсушивает прыщи. Чтобы не пересушить кожу, добавь в уксус немного мёда и 2–3 капли эфирного масла лаванды.
5. Сделать губы более пухлыми поможет гигиеничная помада и эфирное масло мяты перечной. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно извлечь из помады красящий стержень, поместить его в небольшую емкость, измельчить и добавить 2–3 капли мяты перечной. Полученное средство нужно наносить тонким слоем на губы.
6. Лучшая альтернатива матирующим салфеткам — обычные бумажные салфетки. Главное, чтобы они были многослойными и мягкими.
7. Когда мы собираемся в путешествие, не всегда есть возможность взять с собой большой косметический набор. Поэтому в походных условиях румяна можно заменить обычной помадой, которая близка к розовому или персиковому оттенку.
8. Если во время окрашивания волос едкая краска случайно попала на кожу лица, воспользуйся мицеллярной водой или тоником, чтобы убрать загрязнения.
9. Продлить аромат любимого парфюма поможет обычный вазелин. Для этого необходимо нанести духи на область шеи, запястий и декольте, а затем закрепить аромат с помощью тонкого слоя вазелина.
10. Придать лицу сияние поможет маска из овсянки, клубники и оливкового масла. Свари кашу на воде, добавь пюре из нескольких ягод и одну столовую ложку оливкового масла. Дай средству остыть, затем нанеси на кожу лица и оставь действовать в течение 10–15 минут.
11. Отрастить длинные ногти, а также избавиться от грибка помогут аспириновые ванночки. Для этого нужно смешать до однородной консистенции 2 таблетки аспирина, 1 капсулу витамина А, 200 граммов воды, 1 столовую ложку морской соли и такое же количество оливкового масла.
Поделись с подругами этими уловками — они будут в восторге от дельных советов!
Источник: takprosto.cc
Теги: Донбасс, здоровье, красота, советы
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